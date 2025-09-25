Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Los cambios que planea Ezequiel Medrán en Colón para visitar a Estudiantes (BA) se deben también a bajas, para variar, por lesión. ¿Quiénes?

La temporada de Colón en la Primera Nacional quedará marcada, entre otras cosas, por la interminable lista de lesionados. A las dificultades futbolísticas se suman estos contratiempos físicos y que volverá a condicionar la formación de cara al partido del sábado, desde las 17.30, frente a Estudiantes (BA) por la 33ª fecha del Grupo B.

Con la permanencia ya asegurada, el Sabalero busca cerrar de la mejor manera un pobre campeonato. Sin embargo, Ezequiel Medrán deberá rearmar el equipo una vez más. En las últimas, por lo que pudo saber unosantafe, Nicolás Thaller quedó descartado por una molestia en uno de sus isquiotibiales, y todo apunta a que su lugar en la defensa será ocupado por Gonzalo Soto.

Ausencias por lesión en Colón

A esa baja se le podría sumar la de Luis Rodríguez, quien no logró entrenar con normalidad durante la semana a raíz del traumatismo en la rodilla que ya lo dejó afuera en el choque anterior ante Morón. Su presencia en Caseros es poco probable.

Luis Rodríguez Luis Rodríguez no llegaría en Colón. Prensa Colón

Más allá del nivel colectivo, que nunca logró despegar, las ausencias golpean porque se trata de jugadores con peso específico dentro del plantel. El panorama complica aún más a un Colón que arrastra una racha de nueve partidos sin victorias y que todavía no pudo ganar bajo la conducción de Medrán.

El duelo en Caseros aparece entonces como una doble prueba: cortar la sequía de resultados y, al mismo tiempo, sobreponerse a un contexto donde las lesiones se transformaron en protagonistas de una campaña para el olvido.