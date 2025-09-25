Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

El próximo lunes, en Casa de Gobierno de Santa Fe, se realizará el lanzamiento oficial de la franquicia Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas

Enrique Patrizi, presidente de la USR, será parte de la presentación de la franquicia litoraleña.

Recientemente se confirmó que la región Litoral tendrá una franquicia que competirá en el Súper Rugby Américas 2026. Tras un intenso trabajo dirigencial y empresarial, la Unión Argentina de Rugby dio el visto bueno para que Rosario, Santa Fe y Entre Ríos tengan su propio equipo en la competencia profesional que organiza Sudamérica Rugby.

El próximo lunes 29 de septiembre, a las 12, en el salón Blanco de Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, la capital provincial, se realizará la presentación oficial de la franquicia litoral, un acontecimiento histórico para el rugby de nuestra región.

El acto contará con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y la intendenta de Paraná, Rosario Margarita Romero, junto a los presidentes de las uniones del litoral: Rubén González Fresneda (Rosario), Enrique Patrizi (Santa Fe) y Martín Gabriel Cipriani (Entre Ríos).

Será un momento trascendental para el rugby del litoral, que contará con una franquicia propia para competir en el Super Rugby Américas a partir de la próxima temporada. Esperamos contar con su presencia para acompañar juntos este nuevo capítulo en la historia del rugby regional.

La semana pasada se confirmó este gran paso que se da para el rugby regional. Esta franquicia será de gran impulso para el desarrollo de jóvenes talentos, consolidando a la región como una cantera de deportistas. El objetivo es que los jugadores puedan quedarse en la zona y seguir desarrollándose sin tener que emigrar a otros países.

La construcción de un centro de alto rendimiento en el hipódromo de Rosario será uno de los pilares del proyecto, brindando a los jugadores una infraestructura de primer nivel. Aunque todavía no se ha confirmado el nombre oficial del equipo, que se revelará el lunes próximo, la expectativa crece en torno a este nuevo desafío

El torneo sudamericano sumará dos fechas más. Este año la etapa regular contó con 12 fechas donde los cuatro primeros lograron la clasificación a las semifinales. Para el torneo entrante cada equipo jugará 14 partidos como mínimo. Además ya que serán ocho equipos, nadie tendrá fecha libre y habrá cuatro partidos cada fin de semana.