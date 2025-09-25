Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas y una importante prueba en Durban ante Sudáfrica

Felipe Contepomi confirmó que hará tres variantes en Los Pumas respecto de quienes vencieron a los Wallabies hace dos semanas por el Rugby Championship

25 de septiembre 2025 · 19:24hs
Los Pumas se miden con Sudáfrica este sábado 27 a las 12.10 en Durban.

Los Pumas se miden con Sudáfrica este sábado 27 a las 12.10 en Durban.

Los Pumas enfrentarán a Sudáfrica el próximo sábado por la quinta fecha del Rugby Championship con cambios en la formación inicial. Felipe Contepomi anunció este jueves que Franco Molina, Lucas Paulos y Pablo Matera ingresarán al equipo titular en reemplazo de Guido Petti, Pedro Rubiolo y Juan González, respectivamente.

El rafaelino Mayco Vivas jugara de primera línea, mientras que Pedro Rubiolo será suplente.

Los Pumas se miden con Sudáfrica

Con dos victorias y dos caídas por lado, el VISA Macro Rugby Championship se encuentra más parejo que nunca y cualquiera de los cuatro equipos tiene chances de coronarse en el certamen internacional del hemisferio sur. Por la quinta fecha del torneo, que se disputará este sábado 27 de septiembre, Los Pumas visitarán a los Springboks en Durban, mientras que los All Blacks recibirán a los Wallabies en Auckland. El encuentro ante Sudáfrica se jugará en el mítico Kings Park desde las 12:10 horas de nuestro país (17:10 hora local) y contará con transmisión de ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1971228183921090723&partner=&hide_thread=false

Será la cuarta visita para el Seleccionado Nacional en Durban, que cuenta con una victoria y dos caídas en dicha ciudad. El triunfo se dio justamente en la primera visita en 2015, en un partido muy especial dado que contó con el apoyo de Los Pumas del 65 que acompañaron al plantel durante la gira, producto del 50º aniversario del triunfo ante los Junior Springboks. El resultado fue 37-25 y significó, además, la primera victoria en la historia para Los Pumas ante Sudáfrica. Los siguientes antecedentes fueron en 2018 y 2022, con caídas 34-21 y 38-21, respectivamente.

El último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero en un ajustado 29-28, que llevó la definición del Championship a la última fecha disputada en Nelspruit. Allí, los dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria por 48-7.

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso tres cambios respecto al XV que venció a los Wallabies hace dos semanas en Sydney: Franco Molina por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan González.

A continuación, los elegidos para enfrentar a los Springboks en el Kings Park de Durban: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán) y Joel Sclavi en la primera línea; Franco Molina y Lucas Paulos como segundas; Pablo Matera (vicecapitán) y Marcos Kremer acompañando a Joaquín Oviedo en la tercera. La conducción estará a cargo de Gonzalo García y Santiago Carreras como pareja de medios, mientras que en los centros se ubicarán Santiago Chocobares y Lucio Cinti. En las puntas estarán Mateo Carreras y Rodrigo Isgró, con Juan Cruz Mallía (vicecapitán) como fullback.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1971226074622328992&partner=&hide_thread=false

Entre los finishers estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger y Francisco Coria Marchetti en la primera línea de relevo, con Guido Petti y Pedro Rubiolo para reforzar el pack de forwards. Juan González aportará frescura en la tercera línea, mientras que entre los backs estarán Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.

Los Pumas Sudáfrica Felipe Contepomi
Noticias relacionadas
cristian fabbiani, firme en newells: los contratos estan para cumplirse

Cristian Fabbiani, firme en Newell's: "Los contratos están para cumplirse"

fluminense confirmo al argentino luis zubeldia como nuevo tecnico

Fluminense confirmó al argentino Luis Zubeldía como nuevo técnico

la fifa presento las mascotas del mundial 2026

La FIFA presentó las mascotas del Mundial 2026

se presenta la copa santa fe de basquet en el hotel unl-ate

Se presenta la Copa Santa Fe de básquet en el Hotel UNL-ATE

Lo último

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Último Momento
Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Los Pumas y una importante prueba en Durban ante Sudáfrica

Los Pumas y una importante prueba en Durban ante Sudáfrica

La racha adversa de River contra equipos brasileños en los últimos años

La racha adversa de River contra equipos brasileños en los últimos años

Ovación
Moreyra: Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía

Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'