Los Pumas y una importante prueba en Durban ante Sudáfrica

Felipe Contepomi confirmó que hará tres variantes en Los Pumas respecto de quienes vencieron a los Wallabies hace dos semanas por el Rugby Championship

Los Pumas enfrentarán a Sudáfrica el próximo sábado por la quinta fecha del Rugby Championship con cambios en la formación inicial. Felipe Contepomi anunció este jueves que Franco Molina, Lucas Paulos y Pablo Matera ingresarán al equipo titular en reemplazo de Guido Petti, Pedro Rubiolo y Juan González, respectivamente.

Los Pumas se miden con Sudáfrica

Con dos victorias y dos caídas por lado, el VISA Macro Rugby Championship se encuentra más parejo que nunca y cualquiera de los cuatro equipos tiene chances de coronarse en el certamen internacional del hemisferio sur. Por la quinta fecha del torneo, que se disputará este sábado 27 de septiembre, Los Pumas visitarán a los Springboks en Durban, mientras que los All Blacks recibirán a los Wallabies en Auckland. El encuentro ante Sudáfrica se jugará en el mítico Kings Park desde las 12:10 horas de nuestro país (17:10 hora local) y contará con transmisión de ESPN.

Será la cuarta visita para el Seleccionado Nacional en Durban, que cuenta con una victoria y dos caídas en dicha ciudad. El triunfo se dio justamente en la primera visita en 2015, en un partido muy especial dado que contó con el apoyo de Los Pumas del 65 que acompañaron al plantel durante la gira, producto del 50º aniversario del triunfo ante los Junior Springboks. El resultado fue 37-25 y significó, además, la primera victoria en la historia para Los Pumas ante Sudáfrica. Los siguientes antecedentes fueron en 2018 y 2022, con caídas 34-21 y 38-21, respectivamente.

El último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero en un ajustado 29-28, que llevó la definición del Championship a la última fecha disputada en Nelspruit. Allí, los dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria por 48-7.

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso tres cambios respecto al XV que venció a los Wallabies hace dos semanas en Sydney: Franco Molina por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan González.

A continuación, los elegidos para enfrentar a los Springboks en el Kings Park de Durban: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán) y Joel Sclavi en la primera línea; Franco Molina y Lucas Paulos como segundas; Pablo Matera (vicecapitán) y Marcos Kremer acompañando a Joaquín Oviedo en la tercera. La conducción estará a cargo de Gonzalo García y Santiago Carreras como pareja de medios, mientras que en los centros se ubicarán Santiago Chocobares y Lucio Cinti. En las puntas estarán Mateo Carreras y Rodrigo Isgró, con Juan Cruz Mallía (vicecapitán) como fullback.

Entre los finishers estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger y Francisco Coria Marchetti en la primera línea de relevo, con Guido Petti y Pedro Rubiolo para reforzar el pack de forwards. Juan González aportará frescura en la tercera línea, mientras que entre los backs estarán Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.