Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

2 de marzo 2026 · 16:15hs
El delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, está a un paso de transformarse en nuevo jugador de Fluminense de Brasil, que abonará 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha. El equipo de Río de Janeiro aceleró en las últimas horas por el atacante que marcó dos goles en la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

El Tricolor avanzó por los servicios del ex Gimnasia La Plata tras las negativas que recibió de Independiente y San Lorenzo en las negociaciones por el paraguayo Gabriel Ávalos y Alexis Cuello, respectivamente.

Fluminense pagará una millonada por Castillo

Con el cierre del mercado de pases el martes en Brasil y el vencimiento del plazo para inscribir jugadores en el sistema FIFA, Fluminense y Lanús negocian a contrarreloj para cerrar la operación en 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Castillo.

El delantero oriundo del municipio santafesino de Venado Tuerto llegó a Lanús en julio del año pasado proveniente de Gimnasia La Plata por 1,8 millones de dólares a pagar en 9 cuotas.

Desde su debut con el Granate ante Deportivo Riestra el 14 de julio, disputó 33 partidos y marcó 14 goles. Además, conquistó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en noviembre y la Recopa Sudamericana el pasado jueves ante Flamengo.

Este domingo, en el empate ante Defensa y Justicia, Castillo fue al banco de suplentes e ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en lugar de Walter Bou. En este Torneo Apertura, el delantero estuvo presente en los partidos que disputó el ’Granate’ y marcó un solo gol, en el debut ante San Lorenzo.

En caso de concretarse la transferencia al fútbol de Brasil, el club del sur del Gran Buenos Aires tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para incorporar un reemplazante.

