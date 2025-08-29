El piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, protagonizó un insólito momento al finalizar la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, cuando se despistó mientras practicaba largadas.
Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se pasó de largo practicando largadas, en las preliminares para el GP de Países Bajos de Fórmula 1.
Por Ovación
29 de agosto 2025 · 10:53hs
Como es habitual al finalizar las sesiones de entrenamiento, el piloto de Red Bull quiso simular una largada de carrera, pero al llegar a la curva 1 del circuito de Zandvoort no frenó a tiempo y terminó en la grava.