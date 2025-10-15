Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

El argentino buscará igualar o incluso mejorar lo hecho en 2024, en la que fue una de sus mejores carreras en la categoría.

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 12:59hs
Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, que corresponde a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1.

Fue justamente en este Gran Premio, que se lleva a cabo en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde Colapinto redondeó una de sus mejores actuaciones el año pasado en la categoría reina del automovilismo.

En el Gran Premio de Estados Unidos 2024, Colapinto comenzó con una grandísima actuación en la clasificación para la sprint, ya que largó en el décimo lugar, aunque en la carrera corta no pudo mantener un muy buen ritmo y finalizó duodécimo.

Aquel mismo sábado, en la qualy para la carrera principal, el argentino que en aquella época corría para la escudería británica Williams no pudo redondear una buena actuación y quedó eliminado en la Q1, por lo que iba a largar 17°.

Sin embargo, debido a algunas penalizaciones de otros pilotos, Colapinto terminó comenzando en el decimoquinto lugar.

La gran tarea de Colapinto en Estados Unidos

Ya en la carrera, el argentino tuvo una actuación impresionante, con grandísimos adelantos como el que le hizo al español Fernando Alonso que incluso fue premiado como el mejor del año y incluso una defensa memorable ante el danés Kevin Magnussen para terminar en el décimo lugar.

Esta grandísima performance le permitió a Colapinto sumar su quinto y último punto aquella temporada y así ganarse, además, el respeto de muchos de sus rivales.

Colapinto pudo haber sumado un punto extra por hacer la vuelta rápida en la carrera, pero sobre el final Alpine mandó al francés Esteban Ocon a boxes para montarle neumáticos blandos y de esta manera bajar el tiempo.

Este fin de semana, Colapinto volverá a correr en el Circuito de las Américas, donde intentará sumar sus primeros puntos en una temporada 2025 que, por ahora, no está siendo para nada fácil.

Fórmula 1 Colapinto Estados Unidos
Noticias relacionadas
brillante actuacion de academia gt en el torneo nacional de ladies y veteranos en cordoba

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

colon (sj) goleo a union y es puntero del clausura de liga santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

ferro continua por el buen camino en la liga nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

instituto volvio a la victoria en vicente lopez en la liga nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Lo último

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: El 26 de octubre es Libertad o Comunismo

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Último Momento
Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: El 26 de octubre es Libertad o Comunismo

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Quiénes son los jugadores de Primera que serán titulares en la Reserva de Colón

Quiénes son los jugadores de Primera que serán titulares en la Reserva de Colón

Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Ovación
Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos