Fórmula 1: Buenos Aires prepara una pista que podría llevar el nombre de Fangio

Buenos Aires avanza con las obras para adaptar el Gálvez a la Fórmula 1 y analiza bautizar el nuevo trazado en homenaje a Juan Manuel Fangio, aunque no hay fecha.

Buenos Aires avanza con la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con un objetivo ambicioso: dejarlo listo para recibir nuevamente a la Fórmula 1. Dentro del proyecto tomó fuerza la posibilidad de que el nuevo circuito sea bautizado Juan Manuel Fangio, en reconocimiento al quíntuple campeón mundial. El regreso de la categoría, sin embargo, todavía no tiene fecha confirmada.

El proyecto contempla una transformación importante del histórico escenario porteño para adaptarlo a las exigencias de la Fórmula 1. El trazado tendría cerca de 4,9 kilómetros y estaría compuesto por 15 curvas, con sectores de alta velocidad que permitirían alcanzar registros cercanos a los 340 kilómetros por hora.

Entre las modificaciones previstas aparece una nueva horquilla, además de la extensión de la pista sobre el sector que actualmente ocupa el kartódromo. Ese espacio será trasladado para permitir la ampliación del circuito.

Las obras también incluyen la construcción de un túnel para facilitar el ingreso de la logística, nuevos boxes, áreas técnicas, defensas, vías de escape y trabajos sobre el pavimento. La intención es que el autódromo pueda alcanzar la homologación Grado 1 de la FIA, condición necesaria para albergar una competencia de Fórmula 1.

La renovación fue desarrollada junto con Tilke Engineers & Architects y, de acuerdo con la información difundida por la Ciudad, los trabajos presentan un avance cercano al 60%.

Fangio y los hermanos Gálvez, protagonistas

La eventual elección del nombre Juan Manuel Fangio para el nuevo trazado tendría un fuerte significado para el automovilismo argentino. El quíntuple campeón mundial fue una figura fundamental en los primeros años del autódromo porteño y ganó la competencia inaugural del escenario, disputada en 1952.

La propuesta no apunta a modificar la identidad histórica del predio. Oscar y Juan Gálvez continuarían vinculados al nombre del autódromo y, según la iniciativa que se analiza, también podrían identificar al futuro parque deportivo.

De esta manera, tres apellidos emblemáticos del automovilismo nacional quedarían asociados al mismo espacio: los hermanos Gálvez, referentes históricos del Turismo Carretera, y Fangio, máximo exponente argentino en la Fórmula 1.

Por ahora, la denominación del circuito no fue confirmada oficialmente y tampoco existe una fecha definida para el regreso de la Máxima al país.

La primera gran prueba para las instalaciones será el regreso del MotoGP, previsto para 2027. La competencia servirá además como una oportunidad para mostrar internacionalmente las mejoras realizadas en el escenario.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la transformación busca dejar abierta la puerta para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires. Sin embargo, la llegada de la categoría dependerá de la disponibilidad del calendario y de las negociaciones correspondientes.

Por el momento, el objetivo concreto es tener el circuito preparado. Si finalmente la Máxima regresa a la Argentina, podría hacerlo en un escenario renovado y con un homenaje especial al hombre que marcó una época: Juan Manuel Fangio.