Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su casamiento con una foto de sus alianzas, después de casi una década de relación actual.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron que se casaron tras compartir una fotografía en redes sociales. La imagen muestra sus manos entrelazadas, con alianzas doradas en los dedos anulares, y estuvo acompañada por un breve mensaje de la modelo. La publicación causó una rápida repercusión entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia y enviaron numerosas felicitaciones a la pareja portuguesa.

La pareja eligió una postal sencilla para hacer pública una noticia que rápidamente recorrió las redes. En la fotografía aparecen sus manos unidas y pueden verse las alianzas que ambos llevan en sus dedos.

Georgina acompañó la publicación con el mensaje “C G”, una breve declaración que confirmó el matrimonio sin revelar detalles sobre la ceremonia. Además, en la imagen se observa el anillo de compromiso que Ronaldo le había obsequiado anteriormente.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones y comentarios de familiares, amigos y seguidores, quienes expresaron sus felicitaciones por el nuevo paso en la relación.

Una historia que comenzó en Madrid

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016, cuando se conocieron en Madrid mientras la modelo trabajaba en una tienda de Gucci. Un año después decidieron hacer público su vínculo y, desde entonces, formaron una familia.

La pareja tiene dos hijas en común: Alana Martina, nacida en noviembre de 2017, y Bella Esmeralda, que llegó al mundo en abril de 2022. El futbolista portugués también es padre de otros tres hijos.

El anuncio del casamiento se produjo un año después de que ambos hicieran público su compromiso. A pesar de la exposición que tuvieron durante todos estos años, esta vez eligieron preservar los detalles de la celebración y limitarse a compartir una imagen íntima.

De esta manera, Ronaldo y Georgina dieron a conocer uno de los momentos más importantes de su historia juntos sin revelar dónde ni cuándo se realizó la ceremonia.