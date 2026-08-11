En el micro contratado por San Pablo, incautaron 86,5 kilos de sustancias

Un operativo policial en Cochabamba terminó con el secuestro de 86,5 kilos de sustancias en un micro contratado por San Pablo y tres conductores detenidos.

El vehículo que debía trasladar al plantel de San Pablo en Bolivia fue retenido en Cochabamba luego de que encontraran 86,5 kilos de marihuana en su interior. El procedimiento estuvo a cargo de la policía boliviana y terminó con tres personas detenidas. El club brasileño aseguró que desconocía completamente la situación y no tuvo contacto con el micro.

El procedimiento fue realizado por la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR), que inspeccionó el transporte contratado para la delegación brasileña. Durante la requisa, los agentes hallaron cuatro bolsas que contenían la sustancia estupefaciente.

Los tres detenidos serían los choferes encargados de prestar el servicio de traslado al conjunto paulista. Tras la incautación del vehículo, la empresa Buses Cosmos debió disponer de otra unidad para garantizar el transporte previsto para el equipo.

El nuevo micro fue entregado en el horario establecido y permitió que la delegación continuara con su planificación sin modificaciones importantes.

San Pablo se despegó del operativo

Desde la institución brasileña señalaron que el club no había sido advertido sobre el procedimiento y remarcaron que ningún integrante de la delegación tuvo contacto con el vehículo involucrado en el operativo policial.

Además, San Pablo indicó que una unidad perteneciente a la misma empresa había trasladado normalmente al plantel durante la noche del lunes. Ese micro llevó a los futbolistas desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel.

La delegación paulista había diseñado una planificación especial para su estadía en Bolivia debido a las exigencias que representa jugar a gran altura. Por ese motivo, el equipo eligió permanecer en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a aproximadamente 400 metros sobre el nivel del mar.

La idea es viajar a La Paz pocas horas antes del partido frente a Bolívar y reducir así el período de permanencia en una ciudad situada a más de 3.600 metros de altura.

De esta manera, el conjunto brasileño continúa con su preparación para el encuentro mientras las autoridades bolivianas avanzan con la investigación relacionada con el vehículo y las tres personas detenidas.