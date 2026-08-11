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Facundo Medina fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y se incorporó al Bayer Leverkusen por 25 millones de euros. Firmó contrato hasta 2031.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 17:54hs
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Facundo Medina fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

Facundo Medina fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Bayer Leverkusen, luego de cerrar su salida del Olympique de Marsella. El defensor argentino firmó un contrato por cinco temporadas y se sumó al conjunto alemán tras una operación valuada en 25 millones de euros. Allí compartirá plantel con sus compatriotas Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández durante la próxima temporada alemana.

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Medina cambia Francia por Alemania

El jugador nacido en Villa Caraza puso punto final a su etapa en el fútbol francés y continuará su carrera en la Bundesliga. Su llegada al Bayer Leverkusen se concretó a cambio de 25 millones de euros, incluidos distintos objetivos y bonos establecidos en la operación.

El vínculo que acordó con la institución alemana se extenderá hasta el 30 de junio de 2031. Medina ya estuvo en las instalaciones del club, recorrió el estadio BayArena y completó los trámites correspondientes antes de ser anunciado oficialmente.

El Leverkusen utilizó sus canales oficiales para darle la bienvenida y mostró al argentino con la nueva camiseta. Además, difundió un video en el que el defensor se presentó ante sus nuevos compañeros y otro material audiovisual relacionado con la llegada del futbolista.

Un nuevo desafío en la Bundesliga

En su nuevo destino, Medina tendrá la posibilidad de compartir vestuario con dos argentinos. Uno de ellos será Exequiel Palacios, compañero suyo en la Selección argentina, mientras que también coincidirá con Ezequiel “Equi” Fernández, exjugador de Boca.

El defensor llega después de haber sido parte del plantel argentino que disputó el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México. Durante la competencia tuvo participación en cinco encuentros, con tres titularidades y dos ingresos desde el banco de suplentes.

El Bayer Leverkusen atraviesa actualmente la preparación para una nueva temporada bajo las órdenes del entrenador español Carles Martínez Novell. El objetivo será volver a pelear en los primeros puestos de la Bundesliga y competir por los principales objetivos del fútbol alemán.

La nueva temporada del campeonato alemán comenzará el 28

Medina Bayer Leverkusen refuerzos
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