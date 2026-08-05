Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y recibió un importante reconocimiento

Franco Colapinto fue elegido como autor del mejor adelantamiento del mes y quedó entre los diez mejores pilotos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto sigue sumando motivos para ser protagonista dentro de la Fórmula 1. El argentino, que representa a Alpine, fue distinguido por los seguidores de la categoría reina del automovilismo tras una espectacular maniobra que le valió quedarse con el premio al “Mejor Adelantamiento del Mes”.

La votación oficial de la Fórmula 1 tuvo al piloto como el más elegido, con el 56% de los votos. De esta manera, superó a figuras de enorme trayectoria como Max Verstappen y Lewis Hamilton, además de imponerse sobre el joven Liam Lawson.

El reconocimiento llegó por el adelantamiento que protagonizó durante el Gran Premio de Bélgica, disputado en el histórico circuito de Spa-Francorchamps. En la vuelta 31, Colapinto realizó una maniobra doble para superar a Lawson y a su propio compañero Pierre Gasly, en una acción que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

Una maniobra que confirmó su crecimiento en Alpine

La actuación en Bélgica tuvo además un premio deportivo, ya que el argentino finalizó décimo y consiguió sumar un punto importante para el equipo. Ese resultado se agregó a una temporada en la que mostró una evolución constante y mayor adaptación al auto de Alpine.

El rendimiento del piloto argentino también fue valorado por especialistas de la Fórmula 1, quienes lo incluyeron dentro del top 10 del ranking de mitad de temporada. Colapinto aparece en el décimo puesto con 7 puntos, incluso por encima de su ubicación actual en el Campeonato de Pilotos, donde marcha duodécimo con 19 unidades.

A lo largo del año, el corredor consiguió puntos en seis competencias: fue sexto en Canadá, séptimo en Miami, noveno en Gran Bretaña y décimo en China, Barcelona y Bélgica.

La mirada puesta en su futuro dentro de la categoría

El crecimiento de Colapinto también fue destacado por su regularidad y por el aporte que realizó para Alpine en el Campeonato de Constructores. Sus buenas actuaciones ayudaron al equipo a mantenerse competitivo y ocupar actualmente la sexta posición.

Desde la categoría remarcaron que, si mantiene este nivel y continúa acercándose al rendimiento de Gasly, sus posibilidades de seguir formando parte de Alpine en la próxima temporada aumentarán.

El ranking de mitad de año tiene como líder a Kimi Antonelli con 8,9 puntos, seguido por Verstappen y Hamilton con 8 unidades. Más atrás aparecen nombres como Gasly, Lawson y George Russell, mientras que Colapinto comparte la décima posición junto a Isack Hadjar.

La Fórmula 1 volverá a la actividad el próximo 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, donde el argentino buscará continuar demostrando su crecimiento en la máxima categoría.