Nicolás Varrone debuta en Fórmula 2 en Australia: horarios y cómo verlo en Argentina

El piloto de Ingeniero Maschwitz, Nicolás Varrone iniciará su camino en la Fórmula 2 este fin de semana en el Gran Premio de Australia

El automovilismo argentino vivirá un fin de semana histórico en el arranque de la temporada 2026, ya que tres pilotos nacionales dirán presente en el Gran Premio de Australia : Franco Colapinto en Fórmula 1, Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3.

En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en el estreno oficial de Varrone en la categoría telonera de la Máxima. El piloto de 25 años debutará con el equipo Van Amersfoort Racing, al mando del monoplaza N.º 22, en el marco del Gran Premio de Australia que se disputará en el tradicional Circuito Albert Park.

Será su primera experiencia oficial en la antesala directa de la Fórmula 1, con el claro objetivo de consolidarse y proyectarse hacia la elite.

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre: 20:00

Viernes 6 de marzo

Clasificación: 00:55

Sábado 7 de marzo

Sprint Race: 00:10

Feature Race: 21:25

La transmisión será a través de Disney+.

Así llega Varrone al debut en la Fórmula 2

Varrone completó una sólida pretemporada en Barcelona, donde giró durante tres jornadas acumulando 158 vueltas. Su mejor tiempo fue de 1m23s760, registro que incluso mejoró la pole position del año pasado en ese circuito y que lo dejó a medio segundo del mejor tiempo global de las pruebas, marcado por el brasileño Rafael Cámara (1m23s252).

Más allá del rendimiento en vuelta rápida, el trabajo estuvo enfocado en simulaciones de clasificación y carrera, priorizando la gestión de neumáticos, un aspecto fundamental en la Fórmula 2, donde todos compiten con el mismo chasis Dallara y motor. Además, el argentino fue más veloz que su compañero, el mexicano Rafael Villagómez, quien cuenta con dos temporadas completas en la categoría.