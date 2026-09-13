Madelón levantó la voz en Unión: una frase que expone el costo de las salidas

Después de la derrota ante Talleres, Leonardo Madelón dejó de lado los rodeos y habló de un problema que atraviesa Unión por la salida de jugadores clave.

Leonardo Madelón levantó la voz. Y lo hizo después de una derrota que dejó mucho más que una preocupación por el resultado. La actuación de Unión ante Talleres, especialmente en defensa, expuso falencias que el entrenador no esquivó y que decidió explicar poniendo el foco en una cuestión estructural: el equipo perdió jugadores importantes y todavía no consiguió reemplazar su carácter.

La frase fue contundente: “El equipo siente la ida de los jugadores”. Madelón no buscó excusas detrás de una mala noche de Juan Pablo Ludueña, quien tuvo una actuación muy por debajo de lo que venía mostrando desde que se ganó un lugar entre los titulares. El técnico fue más allá del error individual y apuntó al contexto que rodea al juvenil.

El DT de Unión: “Somos un equipo muy joven, ahí está el problema”

Madelón utilizó una imagen tan simple como contundente para describir lo que ocurre: “Si tenés una pirámide con granos, sacá uno, sacás otro, hasta que sacás uno y se complica”. Y Unión sacó varios.

Primero fueron Mateo Del Blanco, Mauro Pittón y Rafael Profini, futbolistas que habían tenido un papel importante en el funcionamiento del equipo durante el campeonato anterior. Después, con el torneo ya empezado, llegó el golpe de la salida de Maizon Rodríguez, transferido al Krasnodar de Rusia.

El entrenador fue claro al explicar las consecuencias: “Con la ida de Maizon nos costó. Lucas Ayala empezó a jugar, Juan (Ludueña) tenía que consolidarse, al igual que Pintado”.

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No se trata de cuestionar a los chicos. El propio Madelón se encargó de respaldarlos. El problema es otro: Unión pretende competir mientras les exige a varios juveniles que aceleren procesos que normalmente necesitan tiempo.

Y el técnico lo resumió sin vueltas: “Se siente el carácter. Somos un equipo muy joven, ahí está el problema”.

Del respaldo a los juveniles a la necesidad de un equipo más fuerte

La declaración adquiere todavía más peso porque llega apenas unos días después de que Madelón elogiara públicamente a los futbolistas surgidos de las inferiores.

Tras el triunfo ante Instituto, el entrenador había destacado: “Me alegra mucho lo de los chicos, necesitan una seguidilla de partidos para agarrar confianza, hay chicos empujando de abajo que vienen bien”.

Una cosa no invalida la otra. Madelón apuesta por los juveniles, pero ahora reconoce que Unión necesita algo más que talento y proyección. Necesita experiencia, personalidad y futbolistas capaces de sostener al equipo cuando el partido se pone cuesta arriba.

Por eso su sentencia después de la caída en Córdoba fue tan significativa: “Ahora tengo que resolver rápido, y hacer un equipo duro”. No parece una frase lanzada al pasar. Suena a diagnóstico y también a reclamo.

El mercado de pases también quedó en el centro de la escena en Unión

Madelón tampoco se escondió cuando le preguntaron por las salidas. “Es difícil, yo decía que alguno se iba a ir, contra los mercados de pases no podés hacer nada”, reconoció.

El entrenador sabe que las transferencias forman parte de la realidad económica de Unión. Pero una cosa es aceptar una venta y otra muy diferente es desconocer su impacto deportivo.

Porque las salidas no solamente representan nombres menos en el plantel. También significan liderazgo que desaparece, experiencia que se pierde y responsabilidades que pasan a futbolistas que todavía están buscando consolidarse.

Madelón incluso admitió que hubo momentos en los que pensó en irse. Lo que lo convenció de continuar fue, precisamente, el potencial de la estructura que queda: “Lo que me incentiva es que hay un cimiento de jugadores muy bueno. Tengo que hablar bien de inferiores, como vienen trabajados. Eso me hace quedarme”.

Una advertencia que Unión no puede ignorar

La derrota ante Talleres obligó a Madelón a decir en voz alta algo que el funcionamiento ya venía insinuando: Unión está en reconstrucción mientras compite.

El equipo logró recuperarse, ganó tres partidos consecutivos y volvió a meterse en la pelea. Pero el Kempes mostró que todavía existe una distancia entre ese Unión intenso y competitivo que pretende Madelón y el equipo que puede sostener ese rendimiento ante rivales de mayor exigencia. Por eso el entrenador levantó la voz.

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No apuntó solamente a Ludueña. Apuntó a una estructura que perdió experiencia, que apostó fuerte por los juveniles y que ahora necesita encontrar rápidamente nuevas referencias.

Madelón no pidió tiempo. Dijo que tiene que resolver rápido. Y esa es, justamente, la parte más incómoda de su mensaje: Unión puede apostar por los chicos, pero no puede dejarles todo el peso de un equipo que quiere pelear arriba.