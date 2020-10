"Fractura en el plantel", así llegará Emelec ante Unión

Esto es en lo que coinciden los exazules Eduardo Smith y Ángel Fernández cuando se los consultó sobre la actualidad del Foco. Ambos tienen claro que el problema “no es por falta de calidad por parte” de Rescalvo y los jugadores, porque “son buenos”, pero esa “fractura en el plantel” no los deja salir del abismo. El sábado pasado Emelec sumó otro empate más, esta vez ante Macará (0-0).

“Aquí hay un problema de fondo, porque capacidad no les hace falta. Es evidente la separación entre el técnico (Rescalvo) y los jugadores porque ya son varios partidos que no muestran una conexión. No se ve lucha, amor por jugar y ganas de meter. Tienen que hablar y sincerarse entre ellos”, explicó Cuchillo Fernández.

Sean “buenas o malas” las cosas que se tengan que decir, “están obligados” a llegar a un consenso, porque al final de la temporada los azules lo pueden lamentar, ya que no están lejos del descenso (seis puntos los separan del fondo de la acumulada), según Smith.

“La camiseta de Emelec es sagrada por todo lo que representa, por eso tienen que darlo todo por el equipo. Buscar cuáles son sus metas y propósitos con el equipo, porque no creo que solo se dediquen a cobrar el sueldo. Rescalvo dijo que en esta segunda etapa Emelec iba a mejorar, pero no se ve ningún cambio”, finalizó el exvolante.