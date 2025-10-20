Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

La Copa Davis se encamina hacia su recta final y Argentina tiene a sus tenistas para el Final 8 que se jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre ante Alemania

La Copa Davis se encamina hacia su recta final y Argentina ya tiene definidos a los cinco tenistas para el Final 8 que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. Se enfrentará en esa ventana a Alemania por los cuartos de final, con Alexander Zverev reapareciendo como principal figura. El debut será el jueves 20 de noviembre.

Para el Final 8 del certamen, Javier Frana decidió convocar a los mismos cinco tenistas que jugaron la fase de Qualifiers en septiembre ante Países Bajos. Allí, la Selección argentina se impuso por 3 a 1 con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo como principales singlistas, y Horacio Zeballos y Andrés Molteni en la categoría de dobles. El equipo lo completó Francisco Comesaña en la rama de singles, en lo que fue su debut absoluto en Copa Davis.

Cerúndolo, Etcheverry, Comesaña, Zeballos y Molteni serán nuevamente los tenistas que defiendan los colores de la Selección argentina en cuartos de final. El formato en esta instancia es de eliminación directa, donde el vencedor se definirá al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles). En caso de avanzar, Argentina se medirá en semifinales ante el ganador del duelo entre España y República Checa.

Todos los cruces del Final 8 en Copa Davis

Italia vs. Austria - miércoles 19 de noviembre, a las 12.

Francia vs. Bélgica - martes 18 de noviembre, a las 12.

Rep. Checa vs. España - jueves 20 de noviembre, a las 6.

Argentina vs. Alemania - jueves 20 de noviembre, a las 13.