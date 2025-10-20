Uno Santa Fe | Ovación | Copa Davis

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

La Copa Davis se encamina hacia su recta final y Argentina tiene a sus tenistas para el Final 8 que se jugará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre ante Alemania

20 de octubre 2025 · 17:58hs
Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

@AATenis

La Copa Davis se encamina hacia su recta final y Argentina ya tiene definidos a los cinco tenistas para el Final 8 que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. Se enfrentará en esa ventana a Alemania por los cuartos de final, con Alexander Zverev reapareciendo como principal figura. El debut será el jueves 20 de noviembre.

Copa Davis: los elegidos por Javier Frana para disputar el Final 8 en Bolonia

Para el Final 8 del certamen, Javier Frana decidió convocar a los mismos cinco tenistas que jugaron la fase de Qualifiers en septiembre ante Países Bajos. Allí, la Selección argentina se impuso por 3 a 1 con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo como principales singlistas, y Horacio Zeballos y Andrés Molteni en la categoría de dobles. El equipo lo completó Francisco Comesaña en la rama de singles, en lo que fue su debut absoluto en Copa Davis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1980289106530701320&partner=&hide_thread=false

Cerúndolo, Etcheverry, Comesaña, Zeballos y Molteni serán nuevamente los tenistas que defiendan los colores de la Selección argentina en cuartos de final. El formato en esta instancia es de eliminación directa, donde el vencedor se definirá al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles). En caso de avanzar, Argentina se medirá en semifinales ante el ganador del duelo entre España y República Checa.

Todos los cruces del Final 8 en Copa Davis

Italia vs. Austria - miércoles 19 de noviembre, a las 12.

Francia vs. Bélgica - martes 18 de noviembre, a las 12.

Rep. Checa vs. España - jueves 20 de noviembre, a las 6.

Argentina vs. Alemania - jueves 20 de noviembre, a las 13.

Copa Davis Argentina Alemania
Noticias relacionadas
santa fe u13 se corono campeon provincial en el angel malvicino

Santa Fe U13 se coronó campeón provincial en el Ángel Malvicino

una jornada distinta: los chicos de el quilla homenajearon a las mamas en el dia de la madre

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

juan nardoni vuelve en el mejor momento: sera titular ante flamengo

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Scaloni se mostró orgulloso por la actuación de la Selección Sub 20.

Scaloni se mostró orgulloso por la actuación de la Selección Sub 20 en el Mundial

Lo último

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la responsabilidad ciudadana

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la "responsabilidad ciudadana"

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Último Momento
Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la responsabilidad ciudadana

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la "responsabilidad ciudadana"

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

El dólar blue se dispara en Santa Fe y supera los $1.500: la demanda no afloja a días de las elecciones

El dólar blue se dispara en Santa Fe y supera los $1.500: la demanda no afloja a días de las elecciones

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50 mil y $600 mil para que puedan circular

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50 mil y $600 mil para que puedan circular

Ovación
Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos