Francia derrotó con claridad a Italia y se quedó con el Grupo A

Era un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en pos de conseguir la última plaza del Grupo A, en donde Francia se hizo cargo del partido y después de un pasamano a toda velocidad fue el wing Damian Penaud el encargado de apoyar en la bandera izquierda.

Matthieu Jalibert.jpg El medio apertura Matthieu Jalibert consiguió apoyar el primer try del segundo tiempo ante la escuadra Azurra. World Rugby

El equipo anfitrión continuó imponiendo condiciones y volvió a encontrar fisuras en la defensa italiana por el costado izquierdo, aunque ahora apareció un atrevido y picante joven llamado Louis Bielle-Biarrey. Una ventaja inicial importante sumado a los 16 puntos del fullback Thomas Ramos, con un nuevo try de Penaud, dejaron un parcial de 31 a 0 al cabo del primer tiempo.

Si bien Italia salió con otro ímpetu intentando cambiar su imagen, nuevamente Les Bleus sacó a relucir su efectividad cada vez que atacaba y llegaron las conquistas de Matthieu Jalibert, Peato Mauvaka y Yoram Moefana que terminó marcando por duplicado.

El try del honor llegó para los italianos de la mano de Manuel Zuliani para dejar un resultado final de 60 a 7. De esta manera, Francia se metió en cuartos de final liderando las posiciones del Grupo A con 18 puntos y espera por el segundo del Grupo B. Por su parte, Italia gracias a las victorias ante Namibia y Uruguay se aseguró un lugar en la RWC 2027.

Síntesis:

Francia 60- Italia 7

Francia: Cyril Baille, Peato Mauvaka, Uini Atonio, Cameron Woki, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Charles Ollivon (c), Gregory Alldritt, Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Jonathan Danty, Gael Fickou, Damian Penaud y Thomas Ramos. Entrenador: Fabien Galthié. Luego ingresaron: Dorian Aldegheri, Romain Taoffenua, Francois Cros, Baptiste Couilloud, Reda Wardi y Pierre Bourgarit.

Italia: Simone Ferrari, Hame Faiva, Pietro Ceccarelli, Niccolo Cannone, Federico Ruzza, Sebastian Negri, Michele Lamaro (c), Lorenzo Cannone, Stephen Varney, Tommaso Allan, Montanna Ioane, Paolo Garbisi, Juan Ignacio Brex, Pierre Bruno y Ange Capuozzo. Entrenador: Kieran Crowley.Luego ingresaron: Lorenzo Pani, Manuel Zuliani, Alessandro Fusco, Marco Riccioni, David Sisi, Federico Zani y Marco Manfredi.

Primer tiempo: 2´, 13´, 22´, y 38´ tries de Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Thomas Ramos y Damian Penaud convertidos por Thomas Ramos (FRA), 7´ penal de Thomas Ramos (FRA).

Segundo tiempo: 7´ y 14´ tries de Mathieu Jalibert y Peato Mauvaka convertidos por Thomas Ramos (FRA), 23´ try de Yoram Moefana convertido por Melvyn Jaminet (FRA), 31´ try de Manuel Zuliani convertido por Tommaso Allan (ITA), 35´ try de Yoram Moefana (FRA), 40´ penal de Melvyn Jaminet (FRA).

Cancha: OL Stadium, Lyon

Referee: Karl Dickson (RFU)

* Panorama Mundial de Francia 5° fecha

* Jueves 5 de octubre

Nueva Zelanda 73- Uruguay 0

* Viernes 6 de octubre

Francia 60- Italia 7

* Sábado 7 de octubre

10, Gales vs. Georgia

12.45, Inglaterra vs. Samoa

16, Irlanda vs. Escocia

* Domingo 8 de octubre

8, Japón vs. Argentina

12.45, Tonga vs. Rumania

17, Fiji vs. Portugal

* Posiciones por grupo:

- Grupo A: Francia 18, Nueva Zelanda 15, Italia 10, Uruguay 5, Namibia 0.

- Grupo B: Sudáfrica 15, Irlanda 14, Escocia 10, Tonga y Rumania 0.

- Grupo C: Gales 14, Australia 11, Fiji 10, Georgia 3 y Portugal 2.

- Grupo D: Inglaterra 14, Argentina y Japón 9, Samoa 6 y Chile 0.