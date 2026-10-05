Francia perdía 1-0 ante Bélgica, pero cambió su imagen tras el descanso y terminó goleando en el Stade de France. Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise, por duplicado, marcaron los tantos de una remontada que le permitió al equipo dirigido por Zinedine Zidane mantenerse en lo más alto del Grupo A de la UEFA Nations League en casa además.
Francia reaccionó a tiempo, goleó a Bélgica y mantuvo el liderazgo en la Nations League sigue líder
Francia remontó ante Bélgica con una ráfaga de cuatro goles en el complemento y sostuvo el liderazgo del Grupo A de la Nations League con autoridad total ahora.
Por Ovación
Bélgica golpeó primero, pero Francia reaccionó
El conjunto belga sorprendió al seleccionado francés a los 35 minutos. Dodi Lukebakio recibió un preciso pase entre líneas de Roméo Lavia, que recorrió casi 80 metros, y quedó mano a mano con Restes. El delantero definió con su zurda y puso el 1-0 para Bélgica, que consiguió sostener la ventaja hasta el entretiempo.
Francia salió con otra actitud en la segunda mitad y comenzó a instalarse cerca del área defendida por Maarten Vandevoordt. Zinedine Zidane movió el banco y encontró las respuestas que buscaba para cambiar el desarrollo del encuentro.
Rayan Cherki ingresó con intensidad y rápidamente generó peligro, mientras que Michael Olise también se convirtió en una de las principales armas del ataque francés.
A los 31 minutos llegó el empate. Désiré Doué recibió en la medialuna, giró hacia su izquierda y sacó un zurdazo cruzado que venció a Vandevoordt para establecer el 1-1.
La remontada se completó apenas cuatro minutos después. Cherki aprovechó un centro bajo de Olise y convirtió el 2-1, en una acción en la que el arquero belga tampoco pudo contener el remate.
Olise apareció dos veces para cerrar la goleada
Con Bélgica obligado a buscar el empate, Francia encontró espacios para liquidar el partido. A los 43 minutos, Olise recibió dentro del área y definió cruzado para ampliar la ventaja y poner el 3-1.
El delantero volvió a aparecer en el tiempo agregado para completar su gran actuación. Tras una combinación con Doué, recibió dentro del área y definió entre las piernas de Vandevoordt para sellar el 4-1 definitivo.
De esta manera, Francia sumó una victoria clave en el Stade de France y se mantuvo en lo más alto del Grupo A. Bélgica, que había conseguido ponerse en ventaja durante el primer tiempo, no pudo sostener la intensidad y terminó sufriendo una contundente remontada.
En la misma jornada, Italia derrotó 3-1 a Turquía en Bolonia y quedó muy cerca de avanzar a los Cuartos de Final. Gianluca Scamacca abrió el marcador, Aral Simsir igualó para los turcos, pero Riccardo Calafiori y Francesco Pio Esposito sentenciaron el triunfo italiano.
Los resultados de la jornada
- Francia 4 - 1 Bélgica
- Italia 3 - 1 Turquía
- Chipre 2 - 1 Letonia
- Rumania 0 - 1 Suecia
- Bosnia-Herzegovina 1 - 0 Polonia
- Ucrania 1 - 2 Hungría
- Irlanda del Norte 0 - 0 Georgia
- Montenegro 0 - 0 Armenia