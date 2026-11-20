El capitán sabalero analizó el partido y dijo: "Por más que sean 180 minutos, nosotros no pensamos más allá del sábado. La idea es ganar, pero también jugar bien"

Este sábado Colón arrancará los cuartos de final del Reducido, recibiendo desde las 17.30 a Deportivo Morón. Y en la previa a dicho cotejo, Federico Lértora habló sobre este presente que vive el equipo y la ilusión que mantiene pensando a futuro.

En diálogo con Sol Play 91.5, el capitán sabalero se refirió al partido contra Morón y además analizó la complejidad del Torneo de la Primera Nacional.

Lértora analizó la serie contra Deportivo Morón

"Hicimos una buena semana de trabajo, nos queda un día más y estamos enfocados en el partido del sábado. Quizás no es nuestro mejor momento pero nos encuentra creciendo", arrancó diciendo el volante.

Para luego agregar: "Partido a partido hemos evolucionado favorablemente y en estas instancias no importa mucho la actualidad del equipo sino lo que ocurra el día del encuentro".

En cuanto a la serie con Deportivo Morón dijo: "Por más que sean 180 minutos de serie, nosotros pensamos en el sábado y no miramos más allá. La idea es ganar el partido y mostrar un buen rendimiento".

Y siguió: "Los resultados importan pero las formas también. La idea será la que tratamos de pregonar durante todo el año: hacernos fuertes de local. Sabemos que jugar en casa es un plus por el acompañamiento de la gente".

Para finalizar el tema del partido de este sábado, expresó: "No tenemos en mente salir a especular, sino entrar a la cancha y proponer lo que mostramos en las últimas fechas".

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En cuanto al nivel que tienen los equipos del Reducido opinó: "Es difícil analizar si un equipo está mejor que otro. Los ocho que llegaron a esta instancia es porque algo han hecho bien".

"Nosotros tratamos de enfocarnos en lo nuestro y en lo que tenemos que hacer y lo que buscamos como plantel. Nos propusimos ir partido a partido e ir elevando el rendimiento. Por eso evitamos pensar en quién es más candidato al ascenso", tiró.

Sobre el andar del equipo, Lertora aseguró: "Dejamos algunos puntos en el camino que nos hubieran posicionado mejor. No sirve mirar eso ahora ni hacer un balance porque el torneo está en disputa y nosotros estamos detrás del objetivo".

Respecto a las dificultades que conlleva la categoría aseveró: "Es una categoría muy dura y pareja. Muchas veces los partidos se equiparan desde otro lugar sin importar las diferencias económicas entre clubes".

En el final, el futbolista le dejó un mensaje a los hinchas "Les pedimos que nos acompañen como lo hicieron durante todo el torneo. Nosotros queremos devolverles la confianza, el apoyo y la ilusión desde adentro de la cancha y que se sientan representados. Somos agradecidos por la gente que tenemos. Para lograr los objetivos el mensaje debe ser ‘todos juntos'".