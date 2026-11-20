El nivel del río Paraná descendió un centímetro en el Puerto de Santa Fe , según los últimos registros de Prefectura. En paralelo, la Municipalidad continúa asistiendo a 292 personas alojadas en los centros de Alto Verde y Colastiné Sur, y mantiene los operativos preventivos en la zona de la Costa.

La crecida del río Paraná continúa generando complicaciones en distintos sectores de la zona de la Costa de la ciudad de Santa Fe. Según los últimos registros de Prefectura Naval Argentina , tomados a las 9 de la mañana de este viernes, el río alcanzó los 5,87 metros en el Puerto de Santa Fe , un centímetro por debajo de la última medición, la de las 6 de la mañana de este viernes. En tanto, el río Salado también bajó dos centímetros y se encuentra en los 2,95 metros en Recreo .

En este contexto, la Municipalidad de Santa Fe continúa con los operativos de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por el avance del agua. Actualmente, 292 personas permanecen alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral habilitados para atender la emergencia hídrica.

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Cuántas personas permanecen evacuadas en Santa Fe

De acuerdo con el último relevamiento municipal, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 262 personas, de las cuales 159 son mayores y 103 menores, pertenecientes a 78 familias.

Por su parte, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran otras 30 personas: 19 mayores y 11 menores, correspondientes a 11 familias. En este predio continúan los trabajos de construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento.

De esta manera, el municipio brinda asistencia a un total de 178 adultos y 114 menores, distribuidos entre ambos dispositivos.

Qué asistencia reciben las familias afectadas por la crecida

Los equipos municipales mantienen un trabajo coordinado en los dos centros de alojamiento para garantizar la atención y el acompañamiento de las personas evacuadas.

En los operativos participan áreas de Salud, la Subsecretaría de Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), el COBEM y la Cruz Roja. Las tareas incluyen atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo, y cuidado de los animales que forman parte de las familias alojadas.

Además, la Municipalidad continúa asistiendo a vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas y se encuentran aislados por el avance del agua. Estas intervenciones buscan garantizar el acompañamiento de las familias que no se trasladaron a los centros de asistencia.

Trabajos preventivos en el sistema de protección hídrica

En paralelo a los operativos de asistencia, el municipio sostiene las tareas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema de protección hídrica de Santa Fe.

Durante este jueves, en Colastiné Sur se realizaron trabajos de limpieza de cruces domiciliarios para facilitar el escurrimiento del agua proveniente de las filtraciones de las napas a través de las cunetas.

También continuaron las tareas de bolseo en el paraje La Boca, en Alto Verde, y la limpieza del reservorio ubicado en plaza Evita, en el mismo distrito.

Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas destinadas a mantener el funcionamiento del sistema de drenaje y protección hídrica frente a la evolución de los niveles de los ríos.

Las recomendaciones para los vecinos de la Costa

Ante la situación hídrica, la Municipalidad solicitó a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.