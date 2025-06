Francisco Cerúndolo cayó ante Borges y se despidió de Wimbledon

El argentino partió del polvo de ladrillo con semifinales en Múnich y Madrid como lo más destacado de la larga gira europeo y desembarcó en el césped con una derrota ante el estadounidense Alex Michelsen en Halle. Sin embargo, pese al corto recorrido sobre la superficie, el sorteo en el All England Club lo colocaba como un firme candidato en su duelo de primera vuelta.

Del otro, el portugués Nuno Borges llegaba sin victorias en el prestigioso certamen luego de 3 intentos fallidos: 2022 vs. Mackenzie McDonald, 2023 vs. Francisco Cerúndolo y 2024 vs. Yoshihito Nishioka.

En esta ocasión, cobrándose la venganza de aquella pulseada en la que perdió contra el sudamericano, el nacido en Maia fabricó ladrillo a ladrillo un triunfo que en un principio parecía kilométrico debido a la solidez de Cerúndolo en la apertura.

Pero persistió, no se desconectó en ningún momento y logró darlo vuelta con firmeza desde el saque y evitando la espiral de errores en la que cayó su contrincante.

Emocionado, celebró tamaña actuación sobre uno de los preclasificados cayendo al verde césped e inmediatamente saludando respetuosamente en la red. En la segunda ronda se cruzará con el serbio Dusan Lajovic o el británico Billy Harris.