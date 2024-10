Francisco Comesaña clasificó a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires

Pero el “Tiburón” no la tuvo fácil. En el primer set llegó a estar 1-4 por debajo en el marcador, pero consiguió quebrar el servicio de su oponente y hacer valer el suyo, para emparejar una situación que se planteaba compleja. Sobre este set, Comesaña declaró en la entrevista pospartido que no se sentía cómodo, y que no se “encontraba con la derecha”.

El segundo set tampoco fue sencillo. “Come” sufrió el quiebre de su saque sobre el final del mismo y quedó 5-6, con su rival sacando para el set. El argentino volvió a imponerse y pudo romper el saque de su rival, para volver a jugar un tie break.

Comesaña volvió a hacerse fuerte en la definición del set, dejó un passing shot de revés con slice que quedará para el recuerdo, levantó al público, que coreó su nombre en más de una ocasión, y derrotó a Popkó por 7-6 (7/4) y 7-6 (9/7), para decir presente en los cuartos de final.

Ninguno de los otros dos singlistas argentinos que jugaron hoy corrieron con la misma suerte. Román Burruchaga (130°) cayó en un duro partido ante el peruano Juan Pablo Varillas (189°).

“Burru”, el sexto mejor preclasificado, no jugó un gran partido, cometió algunas dobles faltas y sufrió el quiebre de su servicio en cuatro oportunidades, lo que resultó en una derrota por 6-1 y 6-3 ante Varillas.

También cayó Andrea Collarini (219°), quien fue derrotado por el quinto mejor preclasificado, el neerlandés Jesper De Jong (118°), en sets corridos.

El argentino no pudo dar la sorpresa ante un duro oponente, pero a pesar de eso no hizo un mal partido. Consiguió dos aces y mantuvo un alto porcentaje de puntos ganados en el segundo servicio, con un 75%, pero no le alcanzó para sobreponerse ante De Jong, quien lo venció por 6-4 y 6-3.

Seis preclasificados definirán el pase a semifinales

Los preclasificados son los tenistas mejor rankeados en la previa a un torneo, por lo que son los que mantienen las expectativas más altas. En esta ocasión, casi todos ellos las han cumplido, ya que se cruzarán en el día de mañana por un lugar en las semifinales del Challenger de Buenos Aires.

El mejor de esta lista es el argentino Federico Coria (94°), quien enfrentará al brasileño Gustavo Heide (188°) en un partido que se estima que comience a las 12:20, en la cancha central del Racket Club.

Coria viene de imponerse en dos sets ante su compatriota Gonzalo Villanueva, y llega con la ilusión intacta de consagrarse como campeón de un Challenger en territorio nacional por primera vez en su carrera.

El segundo preclasificado, el ya mencionado Francisco Comesaña, intentará hacer lo propio ante el peruano Juan Pablo Varillas, quien viene de dejar afuera a Román Burruchaga.

El “Tiburón”, quien fue el mejor representante argentino en la última edición del Grand Slam de Wimbledon, buscará conseguir el primer título Challenger de su carrera. El partido comenzaría a las 16:30 horas.

Además habrá un cruce de argentinos, ya que se enfrentarán Camilo Ugo Carabelli (112°), quien es el cuarto preclasificado, con Juan Bautista Torres (311°), quien viene de dar la sorpresa al eliminar a Juan Manuel Cerundolo, que venía de ser campeón del Challenger de Antofagasta, en Chile. Este partido abrirá la jornada, a las 11 horas.

El cruce restante es de extranjeros, ya que el boliviano Hugo Dellien (108°), tercer preclasificado, jugará ante el neerlandés Jesper De Jong.

Dellien viene de eliminar al brasileño Felipe Meligeni Alves, mientras que De Jong se impuso ante Andrea Collarini.