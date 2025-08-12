Uno Santa Fe | Ovación | Francisco Comesaña

Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanzó a los octavos en Cincinnati

El argentino Francisco Comesaña derrotó (6(4)-7(7);6-4 y 7-5) al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

12 de agosto 2025 · 18:06hs
Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanzó a los octavos en Cincinnati

El argentino Francisco Comesaña derrotó (6(4)-7(7);6-4 y 7-5) al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Tras este contundente resultado deportivo, Comesaña avanzó a los octavos de final del certamen norteamericano. En el siguiente escalón de la competición, se deberá medir ante el ruso Andrey Rublev, quien llega al encuentro después de un triunfo por 6(5)-7(7);7(7)-6(5) y 7-5 frente al australiano Alexei Popyrin.

Durante el arranque del duelo internacional, el representante argentino no tuvo un buen inicio dentro del terreno de juego, con una falta de concentración y efectividad en las jugadas importantes. A pesar del bajo nivel demostrado, Francisco Comesaña forzó el juego a desempate por Tie Break, en donde su contrincante lo derrotó por la mínima y se llevó un punto de oro que inclinó el marcador.

Después del cierre del primer juego, el argentino debió abandonar el terreno de juego porque se descompuso, pero logró regresar y sorprendió a su contrincante, quien intuyó que el partido lo tenía ganado.

En el segundo juego, Comesaña regresa a la cancha con una actitud diferente que se observó reflejada en el transcurso de la disputa, en donde mostró un nivel superior al norteamericano Reilly. El argentino selló un contundente 6-4 en el tanteador y sentó la base para remontar el enfrentamiento.

Comesaña crece en el Masters 1000 de Cincinnati

En la última instancia del partido, Francisco Comesaña continuó con la misma estrategia que complicó a su rival, quien estuvo convencido de su triunfo en el último juego, una circunstancia que definió el partido y selló una contundente remontada. A pesar de los importantes esfuerzos del estadounidense para forzar el juego a un desempate, El argentino se mostró enfocado y superó 7-5 a Opelka.

Por otra parte, desde el aspecto estadístico, el triunfo de Francisco Comesaña es un claro caso a analizar, porque en la mayoría de los tópicos se encuentra con una clara diferencia frente a los números que firmó su contrincante.

En los aces, las dobles faltas, el porcentaje de puntos ganados en el primer servicio, los break points, los máximos de puntos seguidos ganados y los puntos de servicios ganados; Reilly Opelka superó a Francisco Comesaña, pero cayó derrotado en los últimos dos juegos de la disputa.

Francisco Comesaña Cincinnati Masters 1000
Noticias relacionadas
inter miami avanza para incorporar a un campeon con colon

Inter Miami avanza para incorporar a un campeón con Colón

¿cuando vuelve a correr franco colapinto en la f1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

nicolas paz: mi sueno es jugar el mundial con argentina

Nicolás Paz: "Mi sueño es jugar el Mundial con Argentina"

herrera: la rivalidad es de mexico con argentina, ellos ni se voltean a vernos

Herrera: "La rivalidad es de México con Argentina, ellos ni se voltean a vernos"

Lo último

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Último Momento
Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Ovación
Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"