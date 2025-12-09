Franco Balbi encabezó el Quinteto Ideal de la semana en la Liga Nacional

La Liga Nacional dio a conocer el quinteto ideal de la semana 10 de la competencia, donde aparece Franco Balbi de Unión.

La décima semana de competencia en la Liga Nacional dejó un nombre propio por encima del resto: Franco Balbi. El base de Unión firmó actuaciones de enorme jerarquía individual, suficientes para ser el conductor del Quinteto Ideal, aun cuando el equipo santafesino no pudo festejar en ninguno de sus dos compromisos.

Balbi, referente absoluto del Tatengue, sostuvo a Unión con una combinación de liderazgo, lectura de juego y eficacia ofensiva. En los últimos siete días promedió 24,5 puntos , 6 rebotes y 3,5 recuperos , números que reflejan una influencia total en ambos costados de la cancha. Su capacidad para imponerse en el uno contra uno, romper defensas y generar ventajas constantes lo colocó como una de las figuras excluyentes de la jornada.

Una semana sin victorias, pero con un rendimiento superlativo

Pese a que Unión cerró la semana con récord negativo (0-2), el aporte de Balbi fue clave para mantener a su equipo competitivo en partidos de alto desgaste. Su protagonismo ofensivo llegó en momentos calientes, cargando con la responsabilidad de cada ataque y convirtiéndose en la principal vía de gol del conjunto santafesino.

Además de su capacidad anotadora, Balbi aportó intensidad defensiva. Los 3,5 robos de promedio dan cuenta de su presión constante sobre los generadores rivales y su instinto para anticipar líneas de pase.

Una presencia que trasciende los números

Más allá de las estadísticas, el base dejó sensaciones de autoridad en la conducción y madurez en la toma de decisiones. Su presencia le dio a Unión volumen de juego y un orden imprescindible para pelear en escenarios adversos. La combinación de experiencia, criterio y agresividad ofensiva lo volvió indispensable en una semana en la que el equipo necesitó liderazgo.

Su inclusión en el Quinteto Ideal no solo reconoce su impacto individual, sino que además lo reafirma como uno de los mejores bases del campeonato, capaz de sostener a su equipo incluso en momentos complicados.

Balbi lleva el pulso de Unión y su nivel se convierte en un faro en medio de la irregularidad tatengue. Para el Tate, recuperar resultados será el próximo paso; contar con un Balbi en este nivel, sin dudas, es un punto de partida prometedor.

Los números