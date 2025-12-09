Uno Santa Fe | Ovación | Franco Balbi

Franco Balbi encabezó el Quinteto Ideal de la semana en la Liga Nacional

La Liga Nacional dio a conocer el quinteto ideal de la semana 10 de la competencia, donde aparece Franco Balbi de Unión.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 07:35hs
Franco Balbi encabezó el Quinteto Ideal de la semana en la Liga Nacional

Prensa Unión

La décima semana de competencia en la Liga Nacional dejó un nombre propio por encima del resto: Franco Balbi. El base de Unión firmó actuaciones de enorme jerarquía individual, suficientes para ser el conductor del Quinteto Ideal, aun cuando el equipo santafesino no pudo festejar en ninguno de sus dos compromisos.

Balbi, referente absoluto del Tatengue, sostuvo a Unión con una combinación de liderazgo, lectura de juego y eficacia ofensiva. En los últimos siete días promedió 24,5 puntos, 6 rebotes y 3,5 recuperos, números que reflejan una influencia total en ambos costados de la cancha. Su capacidad para imponerse en el uno contra uno, romper defensas y generar ventajas constantes lo colocó como una de las figuras excluyentes de la jornada.

Una semana sin victorias, pero con un rendimiento superlativo

Pese a que Unión cerró la semana con récord negativo (0-2), el aporte de Balbi fue clave para mantener a su equipo competitivo en partidos de alto desgaste. Su protagonismo ofensivo llegó en momentos calientes, cargando con la responsabilidad de cada ataque y convirtiéndose en la principal vía de gol del conjunto santafesino.

Además de su capacidad anotadora, Balbi aportó intensidad defensiva. Los 3,5 robos de promedio dan cuenta de su presión constante sobre los generadores rivales y su instinto para anticipar líneas de pase.

Una presencia que trasciende los números

Más allá de las estadísticas, el base dejó sensaciones de autoridad en la conducción y madurez en la toma de decisiones. Su presencia le dio a Unión volumen de juego y un orden imprescindible para pelear en escenarios adversos. La combinación de experiencia, criterio y agresividad ofensiva lo volvió indispensable en una semana en la que el equipo necesitó liderazgo.

Su inclusión en el Quinteto Ideal no solo reconoce su impacto individual, sino que además lo reafirma como uno de los mejores bases del campeonato, capaz de sostener a su equipo incluso en momentos complicados.

Balbi lleva el pulso de Unión y su nivel se convierte en un faro en medio de la irregularidad tatengue. Para el Tate, recuperar resultados será el próximo paso; contar con un Balbi en este nivel, sin dudas, es un punto de partida prometedor.

Los números

  • Franco Balbi - Unión (0-2) 24,5 puntos, 6,0 rebotes y 3,5 recuperos.
  • Eric Flor - Platense (1-0) 31 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias.
  • Tyler Sabin - Obras Basket (1-0) 31 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.
  • Facundo Rutenberg - San Lorenzo (1-0) 24 puntos, 12 rebotes y 41 de valoración.
  • Francisco Cáffaro - Boca (1-0) 20 puntos, 4 rebotes y 25 valoración.
Franco Balbi quinteto Liga Nacional
Noticias relacionadas
cuales son los clubes y entidades allanadas en la causa sur finanzas

Cuáles son los clubes y entidades allanadas en la causa Sur Finanzas

andres yllana, el ex-colon que vuelve a sonar fuerte en deportivo madryn

Andrés Yllana, el ex-Colón que vuelve a sonar fuerte en Deportivo Madryn

Allanaron la sede de AFA y varios clubes.

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Rubén Rézola será uno de los deportistas del departamento La Capital en ser reconocido por el Senado provincial. 

El Senado provincial reconocerá a deportistas santafesinos destacados

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"