Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

El art. 30.º del proyecto de presupuesto es cuestionado por la UCR y por peronistas que apoyarán, en contra de la estrategia del kirchnerismo

25 de diciembre 2025 · 13:32hs
El oficialismo buscará sancionar este viernes en la Cámara de Senadores el Presupuesto 2026, donde la única duda es si logrará los votos para blindar el artículo 30 referido al financiamiento docente y de la ciencia. El Gobierno tiene como prioridad sancionar el proyecto que establece la hoja de rutas de gastos y recursos.

Necesita ese instrumento para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

La sesión extraordinaria del Senado fue convocada para las 12 para tratar Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, que permite blanquear los dólares adquiridos en el mercado informal.

Patricia Bullrich tenía asegurado más de 45 votos para su aprobación en general

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero ahora hay incertidumbre de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia.

Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son los Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger, señalaron fuentes a NA.

En ese contexto, la votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, ya que ahí bajará la cantidad de votos que necesita el oficialismo.

En caso de tener modificaciones debe volver a la Cámara de Diputados que ya tiene agendada una sesión para esa eventualidad el 29 y 30 de diciembre y si no para el 5 de enero, según señalaron voceros parlamentarios.

Una de las opciones que tiene el oficialismo es tratar por capítulos, como se hizo en Diputados, pero ahí corre el riesgo de que se le caigan todos los artículos del mismo en los que se incluyen los recursos para las universidades nacionales y todo el sistema educativo.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en 2032, y de 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y de 14% interanual, aunque ya se sabe que será más alto así como el dólar previsto para el 2026 de 1.423 pesos a diciembre del 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que las bandas cambiarias que hoy tienen un tope de 1.518 pesos se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario, ya que en la actualidad ese incremento es de 1% mensual, con lo cual de acuerdo a la inflación de 2,5% de noviembre el techo de la banda será de 1.564 pesos desde enero.

Votación en general del Presupuesto 2026

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja Fernando Rejal aún no decidió, ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebres relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la expresidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Andrada, como Mendoza, responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

En tanto, la incógnita que aún persiste es cómo votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el exgobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno.

En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores que responden a Zamora, cinco votaron en contra mientras dos se ausentaron.

