Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ovación

25 de diciembre 2025 · 13:31hs
La nadadora oriunda de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, Malena Santillán fue citada para ser parte de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá en el 2026. La representante de Unión de Santa Fe ya prepara otro año exigente. Luego del gran campeonato en el Argentina Open donde obtuvo cinco medallas, la nadadora entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur, recibió la noticia de la citación a la selección Argentina para ser parte de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en el 2026.

El Equipo Técnico Nacional Juvenil de Natación confirmó la nómina de deportistas que integrarán la Selección Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Entre las convocadas se encuentra la nadadora sanfrancisqueña Malena Santillán que nuevamente tendrá rodaje continental.

Para la nadadora unionista la convocatoria representa un nuevo paso en una carrera en constante crecimiento y la consolida como una de las jóvenes promesas de la natación argentina. Su presencia en el seleccionado nacional genera un fuerte orgullo en el ámbito deportivo local, donde sigue de cerca cada uno de sus avances a nivel nacional.

Además de Santillán, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, designó a otro nadadores unionista en esta convocatoria. Se trata del entrerriano, Laureano Hopmeier, formado en Echagüe de Paraná, quien viene de tener un destacado desempeño en el Parque Roca de la Capital Federal, y es entrenado por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino en Unión.

La designación incluye a 20 deportistas que representarán al país en el certamen juvenil, destinado a atletas de entre 14 y 17 años de todos los países de América del Sur. Los Juegos Sudamericanos de la Juventud se desarrollarán en Panamá entre el 22 de marzo y el 4 de abril de 2026.

En natación serán diez los representantes argentinos, cinco mujeres y cinco varones. Entre las mujeres estará Malena Santillán, acompañada de Agostina Hein, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Liz Do Santos Paixao. En tanto que los hombres serán Matías Chaillou, Felipe García, Máximo Aguilar, Luis Fontanay Laureano Hopmeier.

