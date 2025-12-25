Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Leonardo Madelón alcanzó lo más importante, que fue sostener a Unión en Primera, pero le faltó grandeza a su equipo para ir por más en los playoffs.

El regreso de Leonardo Carol Madelón a Unión tuvo un objetivo claro y urgente: sostener la categoría en un momento deportivo delicado. En ese aspecto, el DT cumplió. El Tatengue logró esquivar el descenso, se reordenó desde lo futbolístico y terminó metiéndose en los playoffs, un premio impensado meses atrás. Sin embargo, cuando el escenario invitaba a soñar con algo más, al equipo le faltó grandeza para dar el salto definitivo.

LEER MÁS: El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

La eliminación ante Gimnasia de La Plata, con derrota por 2-1 en el estadio 15 de Abril, dejó una sensación amarga. Unión había quedado encuadrado en una llave muy favorable, con la posibilidad concreta de definir todos los cruces como local hasta una hipotética final. Ese contexto potenció la expectativa, pero también expuso las limitaciones de un equipo que, llegado el momento clave, no logró imponer condiciones.

Los números del ciclo reciente

Desde su retorno, Madelón dirigió a Unión en cuatro competencias durante 2025, con rendimientos dispares según el torneo. El detalle estadístico ayuda a entender el recorrido:

Apertura 2025 : 1 partido | 0 triunfos | 1 empate | 0 derrotas 1 gol a favor | 1 en contra | Diferencia 0 33,33% de efectividad

Copa Sudamericana 2025 : 3 partidos | 0 triunfos | 1 empate | 2 derrotas 1 gol a favor | 3 en contra | Diferencia -2 11,11% de efectividad

Copa Argentina 2025 : 2 partidos | 0 triunfos | 2 empates | 0 derrotas 0 goles a favor | 0 en contra 33,33% de efectividad (avanzó ante Central por penales, y quedó eliminado ante River en penales)

Clausura 2025: 16 partidos | 6 triunfos | 7 empates | 3 derrotas 20 goles a favor | 13 en contra | Diferencia +7 52,08% de efectividad

En el total del ciclo 2025, Madelón acumuló:

22 partidos dirigidos, con 6 victorias, 11 empates y 5 derrotas,

22 goles a favor y 17 en contra, para una efectividad del 43,94%.

Objetivo cumplido, deuda pendiente

El balance del regreso deja una conclusión clara: Madelón logró lo más importante, que era mantener a Unión en Primera División y devolverle competitividad. Pero también es cierto que, cuando el contexto fue favorable y el margen para ilusionarse estaba servido, el equipo no dio el golpe sobre la mesa.

LEER MÁS: Unión y un mercado en pausa: definiciones que no pueden esperar

El desafío hacia adelante será transformar esa solidez para sobrevivir en ambición para crecer. Con el descenso evitado y una base armada, el DT tendrá ahora la responsabilidad de ir más allá del objetivo mínimo y convertir a Unión en un equipo capaz de competir en serio cuando las oportunidades aparecen.