Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Le confirmaron al arquero Matías Tagliamonte que hará la pretemporada con Racing, por lo que Unión deberá ya buscar otra opción

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 15:34hs
Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Prensa Unión

Las chances de Unión por retener a Matías Tagliamonte comienzan a desvanecerse. Al arquero ya le confirmaron que formará parte de la pretemporada de Racing, por lo que el escenario para el Tate se volvió cuesta arriba, más allá del deseo de Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Kevin Zenón, Europa y una chance clave: Unión mira a la Premier y sueña con alivio económico

Si bien el mercado de pases siempre deja margen para giros inesperados, a esta altura parece difícil que Unión pueda enderezar la historia.

Matías Tagliamonte
Mat&iacute;as Tagliamonte volver&aacute; a Racing y Uni&oacute;n tendr&aacute; que buscar otro arquero.

Matías Tagliamonte volverá a Racing y Unión tendrá que buscar otro arquero.

Unión ya busca otro arquero

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, ya lo cuenta dentro del proyecto deportivo y la decisión fue ratificada recientemente, aunque con un rol definido: Tagliamonte aparece por detrás de Facundo Cambeses en la consideración. Esto dejaba una endija abierta para las expectativas de Unión.

• LEER MÁS: Madelón sobre Malcorra a Unión: "Es un jugador maravilloso pero está grande"

Del lado rojiblanco, el camino estuvo lleno de obstáculos. No pudo ejecutar la opción de compra por falta de recursos y luego intentó abrir una nueva tratativa para estirar su permanencia, pero las respuestas que llegaron desde Avellaneda fueron negativas. Con ese panorama, las posibilidades se fueron achicando con el correr de los días. Más allá del supuesto interés por Mateo Del Blanco, a Unión no le gusta mezclar operaciones.

• LEER MÁS: La insistencia de Madelón por Saravia para Unión: "A mí me rindió mucho"

Así las cosas, el desenlace parece marcado. Con Tagliamonte cada vez más lejos, Leonardo Madelón deberá salir al mercado en busca de otro arquero, consciente de que el puesto es una prioridad y que el margen de maniobra se reduce a medida que avanza la pretemporada. El Tate, otra vez, obligado a barajar y dar de nuevo.

Unión Racing Matías Tagliamonte
Noticias relacionadas
la insistencia de madelon por saravia para union: a mi me rindio mucho

La insistencia de Madelón por Saravia para Unión: "A mí me rindió mucho"

¿camino liberado? saravia vuelve al radar de union tras quedar al margen en belgrano

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

es oficial: alejandro trionfini volvio a union para hacerse cargo de la reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Unión adquirió el 80% de la ficha de Diego Díaz, quien sería cedido a préstamo a otro equipo.

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Lo último

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Último Momento
La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: Prefiero estar en mi casa

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: "Prefiero estar en mi casa"

Ovación
Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Bonazzola: Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro

Bonazzola: "Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro"

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"