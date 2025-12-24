Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Le confirmaron al arquero Matías Tagliamonte que hará la pretemporada con Racing, por lo que Unión deberá ya buscar otra opción

Las chances de Unión por retener a Matías Tagliamonte comienzan a desvanecerse. Al arquero ya le confirmaron que formará parte de la pretemporada de Racing , por lo que el escenario para el Tate se volvió cuesta arriba, más allá del deseo de Leonardo Madelón.

Si bien el mercado de pases siempre deja margen para giros inesperados, a esta altura parece difícil que Unión pueda enderezar la historia.

Unión ya busca otro arquero

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, ya lo cuenta dentro del proyecto deportivo y la decisión fue ratificada recientemente, aunque con un rol definido: Tagliamonte aparece por detrás de Facundo Cambeses en la consideración. Esto dejaba una endija abierta para las expectativas de Unión.

Del lado rojiblanco, el camino estuvo lleno de obstáculos. No pudo ejecutar la opción de compra por falta de recursos y luego intentó abrir una nueva tratativa para estirar su permanencia, pero las respuestas que llegaron desde Avellaneda fueron negativas. Con ese panorama, las posibilidades se fueron achicando con el correr de los días. Más allá del supuesto interés por Mateo Del Blanco, a Unión no le gusta mezclar operaciones.

Así las cosas, el desenlace parece marcado. Con Tagliamonte cada vez más lejos, Leonardo Madelón deberá salir al mercado en busca de otro arquero, consciente de que el puesto es una prioridad y que el margen de maniobra se reduce a medida que avanza la pretemporada. El Tate, otra vez, obligado a barajar y dar de nuevo.