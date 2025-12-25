Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

La Municipalidad, Provincia y Policía de Santa Fe, desplegaron operativos de seguridad, tránsito y limpieza en la madrugada del 25, en la Costanera Oeste

25 de diciembre 2025 · 13:31hs
Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe diagramó distintos operativos especiales en materia de seguridad, control y limpieza, para garantizar festejos de Navidad pacíficos en todos los puntos de la ciudad. Para dicha tarea, trabajó en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía de Santa Fe.

Los dispositivos comenzaron a la 1 y se extendieron hasta las 7 de este 25 de diciembre. En ese lapso, 96 agentes municipales se sumaron a 85 efectivos policiales para llevar adelante distintos cortes de tránsito y un corredor seguro para los jóvenes que se acercaron a la Costanera Oeste. Dichos operativos se realizaron de manera normal y sin incidentes hasta su finalización.

Cabe mencionar, que el municipio había organizado un festejo en la Costanera Oeste, específicamente a la altura de Avenida Almirante Brown y Pedro de Vega, donde se montó un escenario que iba a tener DJ en vivo desde las 2 y hasta las 6. Sin embargo, las inclemencias climáticas no permitieron que el evento se desarrolle con normalidad y debió ser suspendido. Los efectivos que estaban afectados se sumaron a los puntos de encuentro y al corredor seguro para reforzar las tareas.

Debido a las precipitaciones que se registraron durante la madrugada, los operativos de control de vehículos tampoco se pudieron llevar a cabo.

Limpieza en la zona de la Costanera

En cuanto a los operativos de limpieza, la Municipalidad dispuso de cuadrillas especiales que trabajaron durante los festejos y personal de la empresa Cliba se sumó a las tareas a las 7. Estos últimos, comenzaron los trabajos de barrido desde las letras corpóreas hasta El Faro y en las principales avenidas de la ciudad.

Esta disposición permitió que puntos de encuentro como la Costanera Oeste y bulevares, amanecieran libres de basura y limpios para el uso de todos los vecinos.

