Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos

Este viernes comienza la acción en la Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto. Las práctica libre y la sprint qualy serán a las 14.30 y 18.30 hora argentina

17 de octubre 2025 · 08:33hs
Franco Colapinto inicia la acción en el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto inicia la acción en el Gran Premio de Estados Unidos.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos. La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Estados Unidos

El GP de Estados Unidos inicia este viernes desde las 14.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 17

FP1: 14.30 horas.

Sprint Qualy: 18.30 horas.

Sábado 18

Sprint: 14 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 19

Carrera: 16 horas.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Franco Colapinto Fórmula 1 Circuito de las Américas
Noticias relacionadas
por que alpine aun no oficializa a franco colapinto para 2026

Por qué Alpine aún no oficializa a Franco Colapinto para 2026

Unión sumó su primera victoria en la Liga Nacional superando a Racing de Chivilcoy.

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa.

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa

El púgil santafesino del Club Colón, Alan Crenz, se presentará en la ciudad de Villa María.

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Lo último

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

Último Momento
En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Patricia Bullrich culpó al feminismo de la violencia de género: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

El vignattismo con Alonso a la cabeza le apunta a un tapado para la vicepresidencia

Ataque a un hospital público en Rosario: Pullaro anticipó una alta recompensa para dar con los autores

Ataque a un hospital público en Rosario: Pullaro anticipó una alta recompensa para dar con los autores

Ovación
Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la clasificación a la Sprint del GP de Estados Unidos

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos