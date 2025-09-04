Crecen las embarcaciones recreativas y deportivas: impulsan medidas de seguridad en guarderías náuticas de Santa Fe

El Concejo Municipal aprobó una iniciativa que obliga a todas las guarderías náuticas habilitadas a exhibir cartelería visible con medidas de seguridad, recomendaciones y teléfonos de emergencia.

Prevención y seguridad en el río: ordenan a las guarderías de Santa Fe colocar cartelería con medidas de seguridad

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó en su última sesión una ordenanza impulsada por la concejala Cecilia Battistutti , que establece la obligatoriedad de instalar cartelería visible con medidas de seguridad en todas las guarderías náuticas habilitadas de la ciudad.

La iniciativa surge en el marco del trabajo de la Mesa de Diálogo por la Seguridad Náutica y responde al crecimiento de la actividad náutica y al aumento de embarcaciones deportivas y recreativas. Según la concejala, “este escenario actual demanda mayores acciones para prevenir accidentes y fomentar una cultura de responsabilidad y respeto en el uso compartido del río entre embarcaciones, bañistas, pescadores y deportistas”.

guarderia lancha 1

Cartelería visible y accesible

La norma indica que los carteles deberán ubicarse en lugares visibles y accesibles al público, preferentemente en la entrada principal y en el área de botado, e incluir información sobre:

Elementos de seguridad obligatorios según el tipo de embarcación: chalecos salvavidas, extintor, bengalas, ancla, luces reglamentarias, botiquín, entre otros.

Recomendaciones generales para la navegación segura: no consumir alcohol, no salir con mal tiempo, respetar la capacidad máxima de ocupantes, informar la salida, uso obligatorio de chalecos.

Teléfonos útiles y de emergencia: Prefectura Naval Argentina, servicios médicos, policía, bomberos y contacto de la guardería.

Detalles de implementación

Los carteles deberán ser confeccionados con materiales resistentes a la intemperie y cumplir con las disposiciones de la Prefectura Naval Argentina. Las guarderías tendrán un plazo de 60 días corridos desde la promulgación para adecuarse a lo dispuesto.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, encargada de fiscalizar el cumplimiento. Las infracciones podrán derivar en apercibimientos, multas y/o clausuras temporales.

Colaboración y educación

La ordenanza invita además a la Prefectura Naval Argentina, clubes náuticos y guarderías a colaborar en la elaboración de materiales y campañas de concientización, reforzando la educación en seguridad náutica y promoviendo una cultura de prevención y responsabilidad en el río.