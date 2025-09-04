La iniciativa surgió del Concejo Mayor 2025 y fue aprobada por este jueves por el Concejo Municipal. El proyecto apunta a mejorar la autonomía y accesibilidad en las principales arterias comerciales de la ciudad.

Avenidas comerciales más accesibles: aprueban un plan para construir y reparar rampas en cruces clave de la ciudad de Santa Fe

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la elaboración de un Plan Integral de Accesibilidad en Avenidas Comerciales , que prevé la construcción de nuevas rampas y la reparación de las existentes en intersecciones clave.

El proyecto fue impulsado en el marco del Concejo Mayor 2025 , espacio de participación para personas mayores de 65 años . Sus autoras son Graciela García y Teresa Torres , quienes estuvieron acompañadas por los concejales Silvina Cian y Carlos Pereira durante el debate en el recinto.

Los tramos alcanzados por la iniciativa son:

Av. Aristóbulo del Valle (entre Milenio de Polonia y Av. Galicia).

Gral. Paz (entre Javier de la Rosa y Pedro Ferré).

Salvador del Carril (entre Av. Aristóbulo del Valle y Avellaneda).

Av. López y Planes (desde Fray Cayetano Rodríguez hasta Cándido Pujato).

La concejala Silvina Cian destacó: “Este proyecto demuestra el valor del Concejo Mayor como herramienta para transformar la ciudad. Graciela y Teresa pusieron sobre la mesa un tema que impacta directamente en la vida diaria: la posibilidad de cruzar una calle o recorrer una avenida de manera segura e independiente. Apostar a la accesibilidad es apostar a que más personas puedan moverse sin obstáculos y con plena autonomía”.

La iniciativa establece que el Departamento Ejecutivo Municipal realice un estudio de factibilidad técnica, económica y operativa, en el marco de la Ordenanza N.º 11.939 sobre el Plan de Accesibilidad Municipal. También contempla que las obras puedan ser financiadas mediante convenios con empresas, organizaciones sociales y vecinos, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza N.º 11.923 de Responsabilidad Social.

Experiencia y participación

El Concejo Mayor es un espacio diseñado para que adultos mayores presenten propuestas legislativas que mejoren la vida urbana, aportando su experiencia a las políticas públicas.

En la sesión donde se aprobó la iniciativa, Graciela García expresó: “Nos sentimos privilegiadas de haber sido invitadas para avanzar en un proyecto que hace rato lo teníamos dormido y que es muy necesario”. Y ejemplificó: “La avenida Aristóbulo del Valle es un paseo en familia: va la mamá con el cochecito y no puede subir ni bajar la calle, al igual que las personas con discapacidad, así que este es un avance muy importante”.