Avenidas comerciales más accesibles: aprueban un plan para construir y reparar rampas en cruces clave de la ciudad de Santa Fe

La iniciativa surgió del Concejo Mayor 2025 y fue aprobada por este jueves por el Concejo Municipal. El proyecto apunta a mejorar la autonomía y accesibilidad en las principales arterias comerciales de la ciudad.

Redacción UNO Santa Fe

4 de septiembre 2025 · 14:12hs
El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la elaboración de un Plan Integral de Accesibilidad en Avenidas Comerciales, que prevé la construcción de nuevas rampas y la reparación de las existentes en intersecciones clave.

El proyecto fue impulsado en el marco del Concejo Mayor 2025, espacio de participación para personas mayores de 65 años. Sus autoras son Graciela García y Teresa Torres, quienes estuvieron acompañadas por los concejales Silvina Cian y Carlos Pereira durante el debate en el recinto.

Los tramos alcanzados por la iniciativa son:

  • Av. Aristóbulo del Valle (entre Milenio de Polonia y Av. Galicia).

  • Gral. Paz (entre Javier de la Rosa y Pedro Ferré).

  • Salvador del Carril (entre Av. Aristóbulo del Valle y Avellaneda).

  • Av. López y Planes (desde Fray Cayetano Rodríguez hasta Cándido Pujato).

La concejala Silvina Cian destacó: “Este proyecto demuestra el valor del Concejo Mayor como herramienta para transformar la ciudad. Graciela y Teresa pusieron sobre la mesa un tema que impacta directamente en la vida diaria: la posibilidad de cruzar una calle o recorrer una avenida de manera segura e independiente. Apostar a la accesibilidad es apostar a que más personas puedan moverse sin obstáculos y con plena autonomía”.

La iniciativa establece que el Departamento Ejecutivo Municipal realice un estudio de factibilidad técnica, económica y operativa, en el marco de la Ordenanza N.º 11.939 sobre el Plan de Accesibilidad Municipal. También contempla que las obras puedan ser financiadas mediante convenios con empresas, organizaciones sociales y vecinos, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza N.º 11.923 de Responsabilidad Social.

Experiencia y participación

El Concejo Mayor es un espacio diseñado para que adultos mayores presenten propuestas legislativas que mejoren la vida urbana, aportando su experiencia a las políticas públicas.

En la sesión donde se aprobó la iniciativa, Graciela García expresó: “Nos sentimos privilegiadas de haber sido invitadas para avanzar en un proyecto que hace rato lo teníamos dormido y que es muy necesario”. Y ejemplificó: “La avenida Aristóbulo del Valle es un paseo en familia: va la mamá con el cochecito y no puede subir ni bajar la calle, al igual que las personas con discapacidad, así que este es un avance muy importante”.

