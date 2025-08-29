Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Briatore, el jefe de Alpine, puso en duda la continuidad de Colapinto: "No es lo que esperaba"

El jefe italiano de equipo de Alpine, Flavio Briatore, dijo que el rendimiento del argentino Franco Colapinto en esta temporada en la F1 “no es lo que esperaba”

29 de agosto 2025 · 15:45hs
Briatore, el jefe de Alpine, puso en duda la continuidad de Colapinto: No es lo que esperaba

El jefe italiano de equipo de Alpine, Flavio Briatore, aseguró que el rendimiento del piloto argentino Franco Colapinto en esta temporada en la Fórmula 1 “no es lo que esperaba”.

Luego de lo que fue el noveno puesto del oriundo de la localidad bonaerense de Pilar en la segunda práctica libre, el empresario italiano se refirió al presente del argentino: "No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él... Quizás le pusimos demasiada presión".

Briatore puso en jaque la continuidad de Colapinto en Alpine

"Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro" agregó.

Además, Briatore habló sobre los problemas de Colapinto con su monoplaza y afirmó: "Es muy difícil lidiar con él ya que es muy pesado y rápido para un joven piloto en la Fórmula 1. Está sometido a demasiada presión, debemos tenerlo en cuenta porque son seres humanos y niños de entre 19 y 23 años".

El que le contestó al italiano fue el ex jefe de equipo de Colapinto, James Wolves, que le dio al argentino la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en Williams: "Cuando la presión no está, podes sacar mucho más del piloto. No se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga impacto. Un buen ejemplo fue la primera vez de Franco en Silverstone en 2024, pensaba que era su única oportunidad de estar ahí y mi mensaje fue que no tenía nada que ver con los tiempos por vuelta, sino de que se relaje y disfrute el momento. Dio una actuación sobresaliente".

