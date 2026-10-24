El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

Como, que tiene a los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, le ganó 2-0 a Sassuolo por la fecha 8 del Calcio, y se metió de lleno en la pelea por la cima

Como , que tiene como unas de sus principales figuras a los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, le ganó 2-0 como local a Sassuolo , por la octava fecha del Calcio , y se metió de lleno en la pelea por el liderazgo. Los dos goles del encuentro que se llevó a cabo en el Stadio Giuseppe Sinigaglia los hizo el delantero Anastasios Douvikas, ambos en el segundo tiempo.

El primer gol del Como llegó a los tres minutos del complemento, cuando Douvikas definió solo contra el arco para finalizar una gran jugada colectiva y tras un muy buen buscapié del francés Maxence Caqueret.

Solo unos minutos después, cuando apenas se cumplió la hora de juego, el equipo sensación del fútbol italiano estiró la ventaja nuevamente a través del delantero griego, que convirtió luego de aprovechar una mala salida de los jugadores del Sassuolo.

Con este resultado, el Como, que contó con Perrone entre sus titulares (Nico Paz no jugó para tener descanso), llegó a los 17 puntos y se ubicó cuarto al menos de manera momentánea, a solo dos puntos de los líderes, que son el Inter de Milán y la Lazio.

El Sassuolo, por su parte, está decimocuarto con solo ocho unidades y podría terminar la fecha cerca de los equipos que están en zona de descenso.

Más de la fecha en el Calcio

En otro de los partidos que ya se disputó este sábado, el Bologna derrotó 2-0 en condición de visitante al Cagliari para llegar a los ocho puntos y tomar respiro con respecto a la zona de descenso, donde se encuentran el Parma, la Fiorentina y el Venezia.