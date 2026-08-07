Las actividades serán desde este viernes 8. Música, paseos y actividades recreativas y culturales para disfrutar en distintos espacios de la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: shows de Trombonanza, museos y paseos para disfrutar el fin de semana

La ciudad de Santa Fe ofrece una agenda para que vecinos y visitantes disfruten el fin de semana . Entre las propuestas sobresale la presentación de Trombonanza en la explanada del Teatro Municipal, además habrá ferias de emprendedores y artesanos, muestras en museos y espacios culturales y distintas alternativas para disfrutar al aire libre.

La programación completa puede consultarse en: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/este-finde/ .

Trombonanza en la explanada del Teatro Municipal

En el marco del tradicional encuentro internacional Trombonanza, este sábado 8 a las 11.30, se llevará a cabo el esperado concierto multitudinario de profesores y participantes. La cita será al aire libre en la explanada del Teatro Municipal 1.º de Mayo (San Martín 2020), en una presentación abierta a toda la comunidad. La actividad es de entrada libre y gratuita, invitando a vecinos, familias y visitantes a disfrutar de un mediodía musical en pleno centro de la ciudad.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 7

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria de emprendedoras Eco Circular, de 16 a 20, San Martín y General López.

Feria de artesanos Las Flores, de 15 a 19, 12 de Infantería y Europa.

Sábado 8

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

FES – Fiesta de la Economía Social, Feria de Artesanos y gastronomía, de 14 a 19, Plaza 25 de Mayo, San Martín y General López.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Domingo 9

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 19.30, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Plaza Fournier, de 15 a 19, Castelli y Gobernador Freyre.

Feria de Artesanos Barrio Cabal, de 15 a 18, Zeballos y Pasaje Santa Fe.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Parte y Arte”

“La reorganización de aquello que ha sido retenido”

Ambas muestras se exponen en el MMAV Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), y puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen”, se inaugurará en el Centro Experimental del Color (Bulevar Gálvez 1150, Ala Oeste de la Estación Belgrano), la muestra puede visitarse hasta el domingo 30 de agosto de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Casa Museo López Claro

“Neogótica popular”

“La dulzura inmóvil de ciertos encierros”

Las muestras en la Casa Museo César López Claro pueden visitarse hasta el viernes 4 de septiembre de 9 a 12, con entrada libre y gratuita.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

"Entre cálices, libros y saberes"

La obra y el legado de la Compañía de Jesús en el patrimonio del Museo, San Martín 1540. Los horarios de apertura son los siguientes: miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y 15.30 a 19.

Visitas Guiadas:

Miércoles a sábados a las 9:30, 11, 15 y 16:30.