Uno Santa Fe | Judiciales | geriátrico

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

La mujer de 51 años fue acusada por el fiscal Manuel Cecchini por siete hechos en concurso real por las inhumanas condiciones de alojamiento en el geriátrico de calle José Gollán al 10.100. En tanto, el encargado del lugar, recuperó la libertad bajo alternativas y restricciones de acercamiento.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de agosto 2026 · 09:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

La causa penal por las graves irregularidades detectadas en el geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte sumó este viernes definiciones judiciales clave en los Tribunales de Santa Fe. La principal investigada, M. L. M. (51), fue imputada por el delito de abandono de persona en siete hechos en concurso real, mientras que el encargado del establecimiento, R. H., recuperó la libertad condicional tras acordar medidas alternativas.

La audiencia imputativa contra la dueña del geriátrico se llevó a cabo tras su entrega voluntaria a comienzos de esta semana, en relación con las condiciones de hacinamiento, falta de habilitación y deficiente asistencia médica en el inmueble de calle José Gollán al 10.100.

"La mujer asumió el cuidado de siete personas vulnerables a cambio de un pago, comprometiéndose a brindar alojamiento y atención sanitaria, pero puso en riesgo la salud e integridad física de los residentes al incumplir sistemáticamente esas obligaciones", según la atribución delictiva formulada por la Fiscalía.

LEER MÁS: Geriátricos clandestinos en Santa Fe: el Concejo exige respuestas por los controles y habilitaciones tras el caso de Nuevo Horizonte

Molienda financiera e irregularidades operativas

Durante la atribución delictiva, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvo que la acusada no solo operaba al margen de las habilitaciones municipales y provinciales, sino que había designado al frente de la atención directa al encargado del asilo, una persona sin capacitación técnica ni idoneidad para el cuidado de adultos mayores.

Asimismo, la instrucción judicial detectó maniobras económicas irregulares: la dueña cobraba de forma directa las jubilaciones de algunos residentes, recibía pagos de familiares y en diversos casos retuvo tarjetas de débito bancarias para efectuar extracciones y cobros de haberes de PAMI sin la debida autorización de los titulares.

Libertad alternativa para el encargado del establecimiento

En la misma jornada de Tribunales se desarrolló la audiencia de medidas cautelares para el encargado del geriátrico, quien contó con la asistencia técnica del abogado Héctor Tallarico.

Dado el rol subordinado del imputado en la estructura del hogar, la Fiscalía resolvió no solicitar la prisión preventiva y presentó una nómina de medidas alternativas a la cárcel, las cuales fueron homologadas por el tribunal:

Fijación de residencia: estableció domicilio en la vivienda de su madre en barrio Barranquitas.

Firma en la sede judicial: presentación obligatoria cada 30 días ante la OGJ.

Perímetro de restricción: prohibición absoluta de acercamiento a menos de 300 metros y de contacto con las víctimas y sus familiares.

Prohibición sobre Cabaña Leiva: imposibilidad de acercarse al hogar Teodosia de calle Leiva, donde se desempeñan testigos del expediente.

Asistencia y reubicación de los abuelitos

Tras los procedimientos de rescate coordinados por fuerzas policiales y sanitarias en la finca de barrio Nuevo Horizonte, la totalidad de los adultos mayores albergados fueron revisados médicamente, asistidos por equipos sociales y reubicados con sus núcleos familiares o en efectores gerontológicos habilitados. La investigación penal continúa abierta para evaluar el dictado de la prisión preventiva para la administradora.

geriátrico barrio Nuevo Horizonte abandono imputación Libertad
Noticias relacionadas
la defensa de la duena del geriatrico de bº nuevo horizonte: ella no estaba a cargo del hogar investigado

La defensa de la dueña del geriátrico de Bº Nuevo Horizonte: "Ella no estaba a cargo del hogar investigado"

Falta de registros: El Municipio asegura no tener denuncias ni antecedentes de inspecciones previas.

Geriátrico Clandestino: mientras avanza la investigación, Poletti ordenó una auditoría interna para determinar si hubo irregularidades en el accionar del Municipio

La propietaria de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte se entregó a la Justicia.

Se entregó la dueña del geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte que era buscada por la Justicia

Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: dos adultos mayores volvieron con sus familias y buscan reubicar al resto

Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: dos adultos mayores volvieron con sus familias y buscan reubicar al resto

Lo último

Ricardo Luciani, con los tapones de punta: En Colón no se respeta a la minoría

Ricardo Luciani, con los tapones de punta: "En Colón no se respeta a la minoría"

Delfino ajusta piezas para su debut en Colón: los 11 que arrancarían ante San Telmo

Delfino ajusta piezas para su debut en Colón: los 11 que arrancarían ante San Telmo

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe

Último Momento
Ricardo Luciani, con los tapones de punta: En Colón no se respeta a la minoría

Ricardo Luciani, con los tapones de punta: "En Colón no se respeta a la minoría"

Delfino ajusta piezas para su debut en Colón: los 11 que arrancarían ante San Telmo

Delfino ajusta piezas para su debut en Colón: los 11 que arrancarían ante San Telmo

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe

Denunció a su inquilino por movimientos sospechosos y la Policía secuestró más de 700 gramos de cocaína

Denunció a su inquilino por movimientos sospechosos y la Policía secuestró más de 700 gramos de cocaína

Biggeri: Colón es un grande y habrá que estar atentos los 100 minutos

Biggeri: "Colón es un grande y habrá que estar atentos los 100 minutos"

Ovación
Ricardo Luciani, con los tapones de punta: En Colón no se respeta a la minoría

Ricardo Luciani, con los tapones de punta: "En Colón no se respeta a la minoría"

Biggeri: Colón es un grande y habrá que estar atentos los 100 minutos

Biggeri: "Colón es un grande y habrá que estar atentos los 100 minutos"

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Se viene una apasionante definición del Apertura José Luis Burtovoy

Se viene una apasionante definición del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe