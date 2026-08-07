La mujer de 51 años fue acusada por el fiscal Manuel Cecchini por siete hechos en concurso real por las inhumanas condiciones de alojamiento en el geriátrico de calle José Gollán al 10.100. En tanto, el encargado del lugar, recuperó la libertad bajo alternativas y restricciones de acercamiento.

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

La causa penal por las graves irregularidades detectadas en el geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte sumó este viernes definiciones judiciales clave en los Tribunales de Santa Fe. La principal investigada, M. L. M. (51), fue imputada por el delito de abandono de persona en siete hechos en concurso real , mientras que el encargado del establecimiento, R. H., recuperó la libertad condicional tras acordar medidas alternativas.

La audiencia imputativa contra la dueña del geriátrico se llevó a cabo tras su entrega voluntaria a comienzos de esta semana , en relación con las condiciones de hacinamiento, falta de habilitación y deficiente asistencia médica en el inmueble de calle José Gollán al 10.100.

"La mujer asumió el cuidado de siete personas vulnerables a cambio de un pago, comprometiéndose a brindar alojamiento y atención sanitaria, pero puso en riesgo la salud e integridad física de los residentes al incumplir sistemáticamente esas obligaciones", según la atribución delictiva formulada por la Fiscalía.

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Molienda financiera e irregularidades operativas

Durante la atribución delictiva, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvo que la acusada no solo operaba al margen de las habilitaciones municipales y provinciales, sino que había designado al frente de la atención directa al encargado del asilo, una persona sin capacitación técnica ni idoneidad para el cuidado de adultos mayores.

Asimismo, la instrucción judicial detectó maniobras económicas irregulares: la dueña cobraba de forma directa las jubilaciones de algunos residentes, recibía pagos de familiares y en diversos casos retuvo tarjetas de débito bancarias para efectuar extracciones y cobros de haberes de PAMI sin la debida autorización de los titulares.

Libertad alternativa para el encargado del establecimiento

En la misma jornada de Tribunales se desarrolló la audiencia de medidas cautelares para el encargado del geriátrico, quien contó con la asistencia técnica del abogado Héctor Tallarico.

Dado el rol subordinado del imputado en la estructura del hogar, la Fiscalía resolvió no solicitar la prisión preventiva y presentó una nómina de medidas alternativas a la cárcel, las cuales fueron homologadas por el tribunal:

Fijación de residencia: estableció domicilio en la vivienda de su madre en barrio Barranquitas.

Firma en la sede judicial: presentación obligatoria cada 30 días ante la OGJ.

Perímetro de restricción: prohibición absoluta de acercamiento a menos de 300 metros y de contacto con las víctimas y sus familiares.

Prohibición sobre Cabaña Leiva: imposibilidad de acercarse al hogar Teodosia de calle Leiva, donde se desempeñan testigos del expediente.

Asistencia y reubicación de los abuelitos

Tras los procedimientos de rescate coordinados por fuerzas policiales y sanitarias en la finca de barrio Nuevo Horizonte, la totalidad de los adultos mayores albergados fueron revisados médicamente, asistidos por equipos sociales y reubicados con sus núcleos familiares o en efectores gerontológicos habilitados. La investigación penal continúa abierta para evaluar el dictado de la prisión preventiva para la administradora.