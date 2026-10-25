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Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

El piloto argentino afrontará la carrera en Austin desde las 17, con Alpine, y partirá desde el puesto 21 por una sanción.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 10:56hs
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Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

La Fórmula 1 disputa este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, una nueva cita del calendario que tendrá a Franco Colapinto como protagonista. El argentino comenzará la competencia desde el puesto 21, condicionado por una penalización, mientras que Kimi Antonelli encabezará la grilla. La carrera se desarrollará en el Circuito de las Américas y podrá seguirse en vivo desde Argentina.

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La carrera en Austin comenzará a las 17 de Argentina y contará con Colapinto al volante de su Alpine. El piloto bonaerense deberá remontar desde el fondo de la parrilla luego de recibir una sanción de 10 posiciones por modificaciones en la unidad de potencia de su monoplaza.

El argentino había conseguido avanzar hasta la segunda instancia de clasificación (Q2) y terminó en el 15º lugar, pero la penalización lo relegó al 21º puesto para la largada. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo una buena actuación: clasificó 11º y partirá décimo tras una sanción aplicada a Liam Lawson.

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, con Mercedes, quien estará acompañado en la primera fila por Max Verstappen, de Red Bull. Isack Hadjar, también representante de la escudería austríaca, arrancará tercero.

En Argentina, la competencia se transmitirá en vivo por Fox Sports. Además, estará disponible a través de Disney+ Premium, mientras que los aficionados podrán seguir las alternativas y el minuto a minuto en los portales deportivos.

Los horarios de la carrera en distintos países:

  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 17.

  • Chile y Bolivia: 16.

  • Venezuela: 16.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15.

  • México: 14.

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Estados Unidos

La clasificación dejó a Antonelli en el primer lugar, seguido por Verstappen y Hadjar. Colapinto, por su parte, tendrá el desafío de avanzar posiciones en una carrera que exigirá una buena estrategia y un ritmo competitivo para acercarse a la zona de puntos.

  • Kimi Antonelli — Mercedes.

  • Max Verstappen — Red Bull.

  • Isack Hadjar — Red Bull.

  • Charles Leclerc — Ferrari.

  • Lewis Hamilton — Ferrari.

  • George Russell — Mercedes.

  • Oscar Piastri — McLaren.

  • Lando Norris — McLaren.

  • Liam Lawson — Racing Bulls.

  • Pierre Gasly — Alpine.

  • Nico Hülkenberg — Audi.

  • Fernando Alonso — Aston Martin.

  • Oliver Bearman — Haas.

  • Arvid Lindblad — Racing Bulls.

  • Esteban Ocon — Haas.

  • Lance Stroll — Aston Martin.

  • Carlos Sainz — Williams.

  • Alexander Albon — Williams.

  • Sergio Pérez — Cadillac.

  • Valtteri Bottas — Cadillac.

  • Franco Colapinto — Alpine.

  • Gabriel Bortoleto — Audi.

Las características del Circuito de las Américas

El trazado estadounidense forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2012 y se destaca por sus sectores técnicos, curvas rápidas y oportunidades de sobrepaso. Uno de sus puntos más reconocidos es la pronunciada subida hacia la primera curva, donde los pilotos suelen encontrar oportunidades para ganar posiciones.

El circuito tiene una extensión de 5,513 kilómetros y la carrera está prevista a 56 vueltas, para completar una distancia total de 308,405 kilómetros. El récord de vuelta mencionado para el trazado pertenece a Charles Leclerc, quien registró un tiempo de 1:36.169 en 2019.

Para Colapinto, la largada desde el fondo representará un desafío adicional. El argentino buscará aprovechar el ritmo de su Alpine, avanzar en el pelotón y aprovechar las oportunidades que aparezcan durante una competencia clave de la temporada.

Franco Colapinto Alpine Estados Unidos
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