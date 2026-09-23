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Colapinto vuelve al ruedo tras su séptimo puesto y ya prepara el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino afrontará desde este jueves una nueva fecha de la Fórmula 1, con dos prácticas libres y una carrera que será el sábado.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 10:57hs
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Colapinto vuelve al ruedo tras su séptimo puesto y ya prepara el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este jueves para comenzar su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta fecha de la temporada de Fórmula 1. El argentino llega después de una destacada actuación en España, donde terminó séptimo y sumó seis puntos. Ahora buscará repetir una buena actuación en el exigente circuito callejero de Bakú.

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Bakú recibe a la Fórmula 1 con un cronograma particular

La actividad comenzará este jueves con las dos primeras tandas de entrenamientos. La primera práctica libre se disputará desde las 5:30, mientras que la segunda tendrá lugar a partir de las 9.

El viernes llegará el último ensayo para los pilotos, también desde las 5:30. Más tarde, a las 9, se desarrollará la clasificación, que determinará el orden de partida para la competencia.

El circuito callejero de Bakú es uno de los escenarios más particulares del calendario. El trazado cuenta con 20 curvas y una extensión total de 6,003 kilómetros, combinando sectores rápidos con zonas muy estrechas.

Colapinto busca otra buena actuación en la Fórmula 1

El argentino llega a Azerbaiyán con 27 puntos en el campeonato y ubicado en el duodécimo puesto. Su resultado más reciente fue en España, donde logró finalizar séptimo y consiguió una cosecha de seis unidades que le permitió avanzar en la clasificación.

La competencia tendrá además una particularidad: se disputará el sábado a las 8 de la mañana y no el domingo. La modificación responde a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que tendrá lugar el 27 de septiembre.

En la pelea por el campeonato, Andrea Kimi Antonelli lidera con 292 puntos, mientras que George Russell aparece segundo con 211. El piloto italiano, de apenas 20 años, buscará continuar ampliando su ventaja en la temporada.

Cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica libre 1: 5:30

Práctica libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8:00

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