Tras sumar puntos e igualar su mejor resultado histórico en Las Vegas, el piloto argentino de Alpine analizó el desafío de Lusail, la penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1.

Luego de un fin de semana inolvidable en el circuito callejero de Las Vegas, donde volvió a meterse en la zona de puntos e igualó su mejor actuación histórica en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya tiene la mente puesta en el próximo compromiso del calendario: el Gran Premio de Catar. En la antesala de la penúltima cita del año, el piloto argentino de Alpine compartió sus sensaciones y dejó en claro que el equipo llega con el ánimo en alza.

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“Fue fantástico volver a sumar puntos en Las Vegas e igualar mi mejor resultado histórico en la Fórmula 1. Tuvimos buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que varias características del circuito se adaptaron muy bien a nuestro paquete aerodinámico, y ejecutamos todo el evento de excelente manera con ambos autos”, destacó Colapinto sobre el sólido rendimiento colectivo de la escudería francesa en territorio estadounidense.

De cara a la acción en el Circuito Internacional de Lusail, el pilarense anticipó un escenario muy distinto al de la semana pasada, marcado por las altas velocidades y las largas rectas. “Esperamos mantener esta inercia en Catar, donde probablemente volvamos a ver carreras más normales para lo que ha sido esta temporada, después de la locura de los rebufos que acabamos de vivir, que fue algo muy particular”, analizó.

Alpine F1 / Formula 1

Sobre las exigencias técnicas del trazado catarí, Colapinto advirtió que no habrá margen para distracciones, aunque resaltó el disfrute que genera al volante: “El circuito castiga mucho los errores porque las camas de leca están muy cerca de la salida de las curvas; cada vez que te vas ancho lo pagás caro, pero la fluidez de las curvas hace que sea una vuelta muy satisfactoria de completar”.

Con el objetivo de cerrar el año de la mejor manera posible antes del desenlace final, el argentino cerró con un mensaje de ambición para lo que viene: “Estamos listos para darlo todo nuevamente en la penúltima fecha del año y, con suerte, lograr sumar puntos en carreras consecutivas”.

GP de Catar de Fórmula 1: días, horarios de Argentina y las claves técnicas del circuito de Lusail

Con el envión anímico de Franco Colapinto tras sumar en Las Vegas, la máxima categoría afronta la penúltima fecha del calendario en un trazado veloz, exigente con los neumáticos y con muy poco margen para el error.

Tras las declaraciones de Franco Colapinto, quien palpitó el desafío de Lusail con entusiasmo luego de su gran actuación en Las Vegas, la Fórmula 1 se prepara para disputar la 22ª fecha de la temporada 2026 en el Circuito Internacional de Lusail, en Catar. Será un fin de semana de formato tradicional —sin carrera Sprint— bajo las luces artificiales del desierto, en un escenario donde el desgaste de las gomas y la estrategia en boxes juegan un papel determinante.

Cronograma del GP de Catar (Hora de Argentina)

La actividad oficial en pista comenzará el viernes por la mañana y culminará el domingo al mediodía de nuestro país:

Radiografía técnica y datos clave de Lusail

Tal como advirtió el piloto argentino de Alpine sobre la exigencia de las curvas enlazadas y la cercanía de las camas de leca, Lusail demanda máxima precisión aerodinámica y una gestión cuidadosa de los neumáticos. Por la abrasividad del asfalto y las altas cargas laterales en curvas rápidas, Pirelli dispuso la gama más dura de compuestos disponible: C1 (duro), C2 (medio) y C3 (blando) con un máximo de 27 vueltas de uso por seguridad.

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