La nueva franquicia permitirá estacionar sin cargo durante el 40% del horario de funcionamiento del sistema de lunes a viernes y cubrirá el 100% los sábados. El beneficio alcanzará a un vehículo por domicilio y requerirá una inscripción previa.

Seom: el Concejo amplió las horas de estacionamiento gratuito para frentistas y amplió el beneficio de los sábados

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este viernes una modificación al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) que amplía el beneficio de estacionamiento gratuito para los vecinos frentistas de las zonas alcanzadas.

Con la nueva modalidad, podrán utilizar una franquicia equivalente al 40% del horario de funcionamiento del sistema de lunes a viernes y tendrán cobertura durante toda la jornada de los sábados.

La ordenanza, impulsada a través de un mensaje del Ejecutivo municipal, establece que el tiempo gratuito de lunes a viernes será equivalente a cuatro horas diarias. Los vecinos podrán utilizarlo de manera continua o distribuirlo en distintos momentos del día.

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Los sábados, en tanto, la franquicia cubrirá el 100% del horario de funcionamiento del SEOM, que opera durante la mañana y no presta servicio por la tarde.

El beneficio podrá asignarse a un solo vehículo por domicilio y estará vinculado exclusivamente al dominio del automotor. Su aplicación quedará limitada a la manzana correspondiente al domicilio acreditado por el solicitante.

Para acceder a la franquicia, los vecinos deberán realizar previamente la registración en el sistema SEOM, tal como sucede con el mecanismo vigente.

Los cambios en la franquicia para vecinos

Entre los fundamentos de la modificación, el proyecto plantea la necesidad de revisar las herramientas del sistema para adaptarlas a las necesidades de los frentistas y a las características de cada zona.

Durante el tratamiento en comisiones, se realizaron reuniones con representantes de vecinales y vecinos de los sectores alcanzados para relevar las dificultades que generaba el funcionamiento cotidiano del estacionamiento medido y analizar alternativas.

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En ese proceso se detectó que, desde la implementación del nuevo sistema, el uso de la franquicia se concentraba especialmente durante el horario de la tarde, con un promedio de cuatro horas diarias.

Por ese motivo, la nueva ordenanza establece un criterio porcentual en lugar de fijar una cantidad invariable de horas. Según explica el proyecto, esa modalidad permite adaptar el beneficio a los cambios que pueda tener el horario de funcionamiento del SEOM.