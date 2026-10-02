Desperdicio de alimentos: aseguran que en el Gran Santa Fe se pierden unos 200 millones de kilos al año

Desde el Banco de Alimentos local explicaron a UNO Santa Fe, en el marco del Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, cómo recuperan productos que aún son aptos para el consumo y cómo llegan a quienes más los necesitan.

Banco de Alimentos de Santa Fe: "En la región se tiran 200 millones de kilos de comida por año".

En el marco del Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos , Karina Lacourly, responsable de Gestión de Recursos del Banco de Alimentos de Santa Fe , explicó en diálogo con UNO Medios, cómo funciona el sistema de recuperación y distribución de alimentos en la ciudad y la región.

La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos y promover un uso más eficiente de los recursos.

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Desde el Banco de Alimentos de Santa Fe trabajan diariamente para recuperar productos que, por diferentes motivos, ya no pueden ser comercializados, pero que continúan siendo aptos para el consumo. Luego de un proceso de selección y clasificación, esos alimentos son distribuidos a organizaciones que los hacen llegar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad alimentaria.

"Rescatamos alimentos que están aptos para el consumo, que por distintos motivos no pueden ser comercializados y mediante este rescate y su eficiente distribución generamos platos de comida con valor nutritivo para quienes más lo necesitan", explicó Lacourly durante la entrevista en Mañana UNO, el programa conducido por Fabián Acosta en FM UNO 106.3.

La tarea del banco no se limita únicamente a la entrega de alimentos. También busca promover la alimentación saludable, el consumo responsable y la concientización sobre el valor de los alimentos.

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En Argentina se desperdician millones de toneladas de alimentos

Lacourly remarcó la dimensión del problema y señaló que, de acuerdo con datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en Argentina se pierden y desperdician aproximadamente 16 millones de toneladas de alimentos por año.

La responsable de Gestión de Recursos del Banco de Alimentos explicó que, si esa cifra se traslada al área del Gran Santa Fe, representa alrededor de 200 millones de kilos de alimentos.

En ese contexto, el Banco de Alimentos funciona como un vínculo entre quienes tienen alimentos que ya no pueden comercializarse y las organizaciones que trabajan diariamente con personas que necesitan asistencia.

"Somos un conector de lo que está a punto justamente de perderse y contactamos a las empresas o les pedimos que nos contacten para evitar que eso suceda y que ese alimento que aún está apto llegue a las personas que más lo necesitan", explicó a los micrófonos de

Cómo funciona el rescate de alimentos en Santa Fe

El trabajo comienza mucho antes de que los alimentos lleguen a las organizaciones. El Banco de Alimentos interviene en distintos puntos de la cadena, desde el rescate en el campo hasta la industria y los comercios mayoristas y minoristas.

Entre los principales donantes se encuentran grandes industrias lácteas, mientras que también existe un trabajo permanente con el Mercado de Abastecedores de Frutas y Verduras de Santa Fe.

La organización cuenta con un depósito en el mercado y otro en Recreo, desde donde se organiza parte de la distribución. Debido a que muchos de los productos recuperados son de corto vencimiento, los tiempos son fundamentales.

"Nos dicen: tenés cinco días para entregarla", explicó Lacourly al referirse a la mercadería que reciben y que debe ser distribuida rápidamente. El procedimiento contempla la recepción, clasificación y posterior entrega de los alimentos. No se distribuyen productos vencidos ni alimentos que se encuentren en mal estado.

Además, existen las denominadas entregas express, mediante las cuales integrantes del Banco de Alimentos retiran productos directamente de las empresas y los conectan rápidamente con alguna de las organizaciones de la red.

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El Banco de Alimentos trabaja con unas 150 organizaciones

Actualmente, el Banco de Alimentos de Santa Fe trabaja con alrededor de 150 organizaciones de la región, que forman parte de su red de distribución. Según explicó Lacourly, realizan entregas dos días por semana en Recreo y llevan adelante cuatro días de rescates en el Mercado de Abastecedores.

Las organizaciones reciben semanalmente diferentes combinaciones de los productos que pudieron ser recuperados. Cuando aparece un alimento determinado que necesita ser entregado rápidamente, se incorpora a la distribución prevista.

El sistema permite aprovechar alimentos que todavía tienen valor nutricional y que, de otro modo, podrían terminar descartados.

Las entidades que reciben las donaciones deben estar formalmente constituidas y contar con personería jurídica. Son ellas las que luego realizan el trabajo directo con las personas de cada barrio o comunidad.

La red incluye vecinales, clubes, hogares de ancianos, centros de día, comedores y merenderos, entre otras instituciones.

Qué pueden hacer las familias para evitar el desperdicio de alimentos

Durante la entrevista, Lacourly también puso el foco en una parte importante del problema: el desperdicio de alimentos en los hogares. En ese sentido, recomendó incorporar hábitos sencillos para reducir la cantidad de comida que termina descartándose.

Entre las principales recomendaciones se encuentran planificar las compras, adquirir solamente lo que se va a consumir y tomar conciencia del valor que tienen los alimentos. "Tomar conciencia de que el alimento tiene valor y planificar las compras, no comprar más de lo que se va a consumir", señaló.

La responsable del Banco de Alimentos reconoció que es habitual que algún producto quede olvidado en la heladera o que un paquete termine venciendo, pero planteó la necesidad de cambiar progresivamente esos hábitos.

La concientización busca recordar que lo que para una persona puede convertirse en desperdicio, para otra puede representar un alimento necesario.

Cómo colaborar con el Banco de Alimentos de Santa Fe

Las personas interesadas en conocer el trabajo del Banco de Alimentos de Santa Fe pueden comunicarse a través de sus redes sociales. La organización invita tanto a particulares como a empresas a conocer su tarea y las diferentes maneras de colaborar.

Una de las posibilidades es donar alimentos, siempre que se encuentren en condiciones aptas para el consumo. Pero también existe otra forma de colaboración fundamental: donar tiempo como voluntario.

"Algo fundamental que tenemos y es muy valioso son los voluntarios, gente que dona su tiempo, que hoy es lo más valioso", destacó Lacourly.

También se busca que las empresas de alimentos conozcan el trabajo de la organización y se contacten cuando tengan productos que ya no pueden comercializar pero que todavía pueden ser aprovechados.

Lacourly remarcó además que existe un marco legal nacional que contempla y protege las donaciones de alimentos realizadas bajo las condiciones correspondientes, por lo que invitó a las empresas a acercarse y conocer el funcionamiento del sistema.

El objetivo es que esos alimentos puedan ser recuperados antes de perderse y llegar rápidamente a quienes los necesitan, evitando al mismo tiempo que productos aptos para el consumo terminen como residuos.

Para conocer el trabajo del Banco de Alimentos de Santa Fe, colaborar como voluntario o consultar por donaciones, la organización puede ser contactada a través de su cuenta de Instagram: @bancodealimentos.santafe.