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Los antecedentes de Sebastián Martínez dirigiendo a Unión

Sebastián Martínez fue designado para dirigir el partido que este viernes Unión jugará ante Boca en la Bombonera

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 10:27hs
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Sebastián Martínez dirigirá el partido entre Unión y Boca.

Sebastián Martínez dirigirá el partido entre Unión y Boca.

Unión visitará este viernes desde las 21.30 a Boca en la Bombonera. Y el partido será arbitrado por Sebastián Martínez, mientras que en el AVAR estará Sebastián Bresba.

Los antecedentes de Unión con Martínez

Los números indican que Sebastián Martínez dirigió cinco veces al Tate, obteniendo una victoria, dos derrotas y dos empates.

La primera vez fue por el Torneo de la Liga 2022, cuando Unión sufrió una dura derrota en condición de local por 4-1 frente a Central Córdoba.

LEER MÁS: El historial entre Unión y Boca que arrastra un dato particular

Por su parte, la única victoria del Tate con Martínez en cancha se dio en el Torneo Clausura 2025. El Rojiblanco se impuso por 3-1 en condición de visitante ante Gimnasia de La Plata con goles de Cristian Tarragona, Mateo Del Blanco y Mauricio Martínez.

Mientras que el último partido que dirigió a Unión fue por la 1° fecha del actual Torneo Clausura, en lo que fue empate 2-2 en condición de visitante ante Platense.

Unión Sebastián Martínez árbitro
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