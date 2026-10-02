Los antecedentes de Sebastián Martínez dirigiendo a Unión

Sebastián Martínez fue designado para dirigir el partido que este viernes Unión jugará ante Boca en la Bombonera

Unión visitará este viernes desde las 21.30 a Boca en la Bombonera . Y el partido será arbitrado por Sebastián Martínez, mientras que en el AVAR estará Sebastián Bresba.

Los números indican que Sebastián Martínez dirigió cinco veces al Tate, obteniendo una victoria, dos derrotas y dos empates.

La primera vez fue por el Torneo de la Liga 2022, cuando Unión sufrió una dura derrota en condición de local por 4-1 frente a Central Córdoba.

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Por su parte, la única victoria del Tate con Martínez en cancha se dio en el Torneo Clausura 2025. El Rojiblanco se impuso por 3-1 en condición de visitante ante Gimnasia de La Plata con goles de Cristian Tarragona, Mateo Del Blanco y Mauricio Martínez.

Mientras que el último partido que dirigió a Unión fue por la 1° fecha del actual Torneo Clausura, en lo que fue empate 2-2 en condición de visitante ante Platense.