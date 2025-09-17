Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

El vicepresidente de la Asamblea de Socios de San Lorenzo, Ulises Morales, explicó que tiene hasta 30 días para convocar a elecciones

17 de septiembre 2025 · 19:39hs
San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que no habrá elecciones en 30 días

El vicepresidente de la Asamblea de Socios de San Lorenzo, Ulises Morales, explicó que el club tiene hasta 30 días para convocar a una Asamblea extraordinaria que deberá resolver si se conforma una comisión permanente hasta 2027 o si se llama a elecciones, siempre respetando los plazos del estatuto.

San Lorenzo atraviesa una profunda crisis institucional tras la acefalía producida por las renuncias en la Comisión Directiva, y la conducción quedó en manos de la Asamblea.

San Lorenzo, un caos

Serán días de definiciones en Boedo, ya que con las renuncias que provocaron la acefalía consumadas, la conducción quedó provisoriamente en manos de la Asamblea. En ese marco, Morales dio precisiones sobre cómo se organizará el proceso para determinar a las nuevas autoridades del club.

“El momento no es el mejor. En lo personal tengo bronca y decepción por lo que está pasando. Uno quiere que San Lorenzo esté lo más alto posible. Ser noticia por esta crisis institucional no es lo mejor. Tenemos confianza de que esto se va a revertir y llevar a San Lorenzo donde tiene que estar. Nadie puede estar por encima de San Lorenzo. Hoy nos toca asumir la conducción transitoria del club hasta que se designen las nuevas autoridades”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Consultado sobre los plazos inmediatos, Morales remarcó que “todavía no hay fecha y que probablemente sea para la semana que viene”: “Hay que respetar los plazos del estatuto. No queremos cometer irregularidades, por el contrario, queremos que salgan las cosas bien y respetando el estatuto”.

Morales explicó que, tras la acefalía, la mesa directiva de la Asamblea “asume la conducción del club de forma temporaria hasta que designen las autoridades”: “Tiene un plazo de hasta 30 días para llamar a Asamblea extraordinaria. Lo primero que tiene que decidir es si se elige una comisión permanente hasta final de mandato o si llama a elecciones. Si llama a elecciones, ahí sí hay una comisión transitoria no menor a 90 días porque el llamamiento a elecciones no se puede hacer menor a ese plazo porque hay que respetar el cronograma electoral”.

El dirigente también describió los escenarios políticos que se abren para San Lorenzo: “Cuando el estatuto prevé acefalía hay dos hipótesis: la primera es una conformación de una comisión permanente que reemplaza a los 20 miembros. Para eso deben faltar 6 meses de mandato, como está pasando porque la gestión se termina en diciembre de 2027. No es un detalle menor”.

Además, el vicepresidente señaló que “tienen que tener una antigüedad de 5 años, o en otros casos 10 dependiendo para algunos, y no haber contribuido a la acefalía con la renuncia”. También expresó que “Moretti sí podría integrar la comisión porque reúne los requisitos pero hay que ver si la Asamblea lo elige o no”.

Morales no ocultó su preocupación por la situación actual: “El día a día es gravísimo. San Lorenzo tiene pedidos de quiebra. Nombrar a una comisión para 3 meses, si bien tiene representación legal, en la práctica nadie va a querer hablar con ellos por el poco tiempo en el que vas a estar. Es una situación compleja”.

Finalmente, subrayó la necesidad de pensar más allá de la coyuntura: “Hoy San Lorenzo necesita un proyecto. Tampoco tiene tiempo de nombrar a los primeros 20 que vayan pasando y asuman. Hay que armar un proyecto de verdad y desde lo económico para que convenzan a los asambleístas. Hay que nombrar una comisión que tenga. Acá no va a haber elecciones en 30 días. Hay que respetar el cronograma electoral. Se necesita un proyecto que está en estado terminal”, concluyó.

San Lorenzo elecciones Asamblea
Noticias relacionadas
colon apuesta al talento de hans feder ponce para la liga argentina

Colón apuesta al talento de Hans Feder Ponce para la Liga Argentina

union confirmo un amistoso ante sportivo suardi con miras a la liga nacional

Unión confirmó un amistoso ante Sportivo Suardi con miras a la Liga Nacional

liverpool le gano con lo justo a atletico de madrid en su debut en la champions league

Liverpool le ganó con lo justo a Atlético de Madrid en su debut en la Champions League

mariano navone sufrio una dura derrota y eliminacion en hangzhou

Mariano Navone sufrió una dura derrota y eliminación en Hangzhou

Lo último

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Último Momento
Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que no habrá elecciones en 30 días

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit