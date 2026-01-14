Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Con Arbeloa como nuevo técnico, el argentino tiene chances de recuperar la titularidad en la Copa del Rey.

El Real Madrid inició una nueva etapa tras la salida de Xabi Alonso como entrenador principal y la rápida designación de Álvaro Arbeloa como su reemplazante y el argentino Franco Mastantuono puede volver a la escena .

En sus primeras horas al mando, el flamante técnico ya tomó una decisión que involucra directamente a Mastantuono , quien podría volver a ser titular este miércoles frente a Albacete , por los octavos de final de la Copa del Rey.

Arbeloa planea devolverle un lugar en el once inicial al ex River, aprovechando que ya dejó atrás la pubalgia que lo marginó más de 40 días de las canchas. La intención del cuerpo técnico es que el argentino recupere ritmo competitivo en un contexto favorable, luego de haber perdido terreno en la consideración durante el tramo final del ciclo de Alonso.

Mastantuono había tenido un arranque prometedor en su llegada al equipo español, con ovación incluida en el Bernabéu y varios minutos en cancha. Sin embargo, tras la lesión, su participación se redujo notablemente: apenas cinco partidos y 95 minutos disputados, con ingresos esporádicos y varias convocatorias sin sumar tiempo de juego, lo que lo relegó en la rotación ofensiva.

La oportunidad que se le abre a Mastantuono en Real Madrid

Ahora, con un nuevo entrenador y un escenario distinto, se le abre otra oportunidad.

Arbeloa asumió hace menos de 48 horas y en su debut oficial podría apostar por el argentino como titular, en lo que sería apenas su segundo partido desde el inicio en los últimos dos meses.

Para Mastantuono, el partido ante Albacete aparece como una chance clave para relanzar su temporada y volver a meterse en la pelea dentro de un plantel de máxima exigencia.