Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

El argentino Franco Mastantuono ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo en la victoria del conjunto merengue por la decimoctava fecha del torneo.

Real Madrid goleó este domingo como local por 5-1 al Real Betis en un partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.

Los goles del encuentro para el cuadro merengue los convirtieron Gonzalo García , quien se despachó con un hat-trick , Francisco Garcia y el defensor Raúl Asencio . En tanto, Juan Camilo Hernández anotó para la visita con el duelo 3-0 en contra, a los 21 minutos del complemento.

Con este resultado, los comandados por Xabi Alonso, quienes tuvieron al argentino Franco Mastantuono ingresando desde el banco de suplentes a los 32’ del segundo periodo, continúan como escoltas del Barcelona (venció 2 a 0 al Espanyol) con 45 puntos, a cuatro del líder.

Ahora, el elenco de la capital española deberá afrontar las semifinales de la Supercopa de España ante su clásico de la ciudad, Atlético de Madrid, el próximo jueves a partir de las 16:00.

Por su parte, los béticos quedaron en la sexta plaza con 28 unidades y visitarán al Real Oviedo el sábado 10 de enero desde las 10:00 por la siguiente jornada del campeonato español.

Real Madrid, con una gran reacción en el complemento

Si bien el encuentro fue un completo dominio de los locales, la primera mitad del mismo finalizó con cierta paridad en el resultado. Real Madrid solamente se pudo ir en ventaja al descanso por un gol en la cabeza de Gonzalo García luego de conectar un centro de Rodrygo Goes, a los 20 minutos.

Ya en el segundo tiempo, nuevamente fue el delantero español de 21 años quien amplió la diferencia en el resultado. Controló la pelota con el pecho en el borde del área y sacó un derechazo de volea lejos del alcance del arquero Álvaro Vallés, a los 5’.

Lejos de relajarse, el cuadro blanco continuó decidido a sentenciar la partida y tan solo 6’ más tarde, Raúl Asencio apareció sin oposición dentro del área y se elevó por todo lo alto para anotar el 3-0 con un frentazo letal.

En un descuido de la defensa local, Hernández recibió un balón a espaldas del propio Asencio y dejó en el camino dos veces al guardameta Thibaut Courtois para descontar en el encuentro y soñar con la remontada.

No obstante, en los últimos instantes del cotejo, aparecieron los García, Francisco y Gonzalo, para definir el partido y darle tres puntos de gran importancia al Real Madrid, que sueña con alcanzar al Barcelona en lo más alto de la clasificación.

En otro encuentro disputado en la jornada de domingo, Sevilla (11°) sufrió una dura goleada en condición de local por 3-0 ante Levante (19°), que busca alejarse de los últimos puestos de la tabla y pelear por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.