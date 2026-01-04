Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid buscará ante Betis no perderle pisada al líder Barcelona

Real Madrid recibirá a Betis, por la fecha 18 de la Liga de España, a partir de las 12.15, con el objetivo de acercarse al puntero Barcelona.

4 de enero 2026 · 09:02hs
El Real Madrid recibe este domingo al Real Betis en el marco de la fecha 18 de la Liga española.

El encuentro se disputa desde las 12.15 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Probables formaciones de Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius Jr.

Betis: Vallés; Aitor Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernández.

Real Madrid Barcelona Betis
