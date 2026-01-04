El Real Madrid recibe este domingo al Real Betis en el marco de la fecha 18 de la Liga española.
Real Madrid buscará ante Betis no perderle pisada al líder Barcelona
Real Madrid recibirá a Betis, por la fecha 18 de la Liga de España, a partir de las 12.15, con el objetivo de acercarse al puntero Barcelona.
Por Ovación
4 de enero 2026 · 09:02hs
El encuentro se disputa desde las 12.15 horas de la Argentina en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Probables formaciones de Real Madrid vs Real Betis
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius Jr.
Betis: Vallés; Aitor Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernández.