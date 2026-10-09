Fueron reconocidos los campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles

En El Carmen Art Center se realizó la entrega de reconocimiento a los ganadores del Dos Orillas que tuvo a Santa Fe Rugby como campeón en M15, M16 y M17

En las impecables instalaciones de El Carmen Art Center , ubicado en la avenida Almirante Brown 6800 de la costanera Oeste, tuvo lugar la ceremonia de premiación del Torneo Dos Orillas 2026, competencia que este año tuvo como objetivo final la copa Sanatorio Santa Fe.

Es importante destacar que Santa Fe Rugby Club fue el ganador de la copa de Oro en M15, M16 y M17, mientras que Estudiantes de Paraná lo hizo en M19.

Reconocimientos a los campeones del Dos Orillas

En una sencilla pero amena y enmarcada camaradería se realizó la ceremonia de cierre y premiación del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles Copa Sanatorio Santa Fe que tuvo como organizadores a la Unión Santafesina y a la Unión Entrerriana de Rugby. En un lugar hermoso, realizado por El Carmen Art Center, con representantes de las uniones, y los clubes se distinguió a los elencos ganadores tanto en copa de Oro, Plata como en Bronce.

Los dirigentes de Santa Fe y Entre Ríos junto a los campeones del certamen de inferiores.

La ceremonia fue encabezada por el contador Enrique Patrizi y Martin Cipriani, presidentes de las uniones santafesina y entrerriana respectivamente, acompañados por el vicepresidente Jorge Bruzzone, y el doctor Sebastián Funes, director del Sanatorio Santa Fe. También se encontraban presentes otros miembros del consejo directivo de la UER y la USR, jugadores, entrenadores, managers, preparadores físicos, directores deportivos, y dirigentes de los clubes participantes de la competición juvenil.

En la copa de Oro fueron reconocidos por haber sido los ganadores: Santa Fe Rugby (M15), Santa Fe Rugby (M16), Santa Fe Rugby (M17) y Estudiantes de Paraná (M19): en la copa de Plata: Tilcara de Paraná (M15), CRAR de Rafaela (M16), La Salle Jobson (M17) y Universitario de Santa Fe (M19). En la copa de Bronce: Cha Roga (M15), La Salle Jobson (M16), Querandí RC (M17) y Cha Roga Club (M19).

Santa Fe Rugby Club fue el club más ganador del Dos Orillas: campeón en M15, M16 y M17.

El Regional del Litoral en M19

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral de M19 del que participan elencos santafesinos, rosarinos y entrerrianos. En la noche de este viernes, a partir de las 20, Estudiantes jugará con Santa Fe Rugby con el arbitraje de Javier Legarreta. El sábado 10, a las 11.30, en barrio Las Delicias, Duendes jugará con Jockey de Rosario con el arbitraje de Mateo Hereñú, y en Plaza Jewell, Atlético del Rosario lo hará con CRAI bajo el control de Agustín Suárez Silva. A las 13, en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el control de Juan Pablo Ferino.

En el Regional del Litoral M19 B, a las 11.15, Universitario de Santa Fe jugará con Rowing (Fabián Prats); 11.30, Universitario de Rosario con Old Resian (Fernando Giumelli), Caranchos con Tilcara (Ricardo Ferreira); y a las 12, La Salle Jobson con Provincial (Facundo Puntillo).

También se jugará la primera fecha del Torneo Clausura de juveniles organizado por la Unión Santafesina. En M14 se medirán CRAI con Santa Fe Rugby (9.45), Universitario con La Salle Jobson (10, Renata Pautasso), Cha Roga con CRAR y Brown-Alma Juniors con San Carlos-Coronda (11).

En M1 se medirán CRAI con Santa Fe Rugby (12.45, Sebastián López), Universitario con La Salle Jobson (10, Oscar Baruffatto), Cha Roga con CRAR (12.30, Max Maigien), Brown de San Vicente con San Carlos (12, Martín Jaime). En M2, CRAI con Santa Fe Rugby (12.45, Cristian Kuverling), Universitario con La Salle Jobson (11.15, Enrique Farjath), Cha Roga Club con CRAR (12.30, Carlos Manera) y Brown con Querandí (12.30, Gustavo Rostagno).