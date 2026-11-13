Entre sábado y domingo habrá acción en diferentes canchas para darle continuidad a la recta final de la presente temporada de la rama femenina de la ASB. A continuación, todo lo que habrá este fin de semana, que promete partidos de alto impacto.
Así continuarán los playoffs en la rama femenina de la ASB
Entre sábado y domingo habrá acción en diferentes canchas para darle continuidad a la recta final de la presente temporada de la rama femenina de la ASB
Por Ovación
13 de noviembre 2026 · 15:23hs
RAMA FEMENINA ASB– SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
CATEGORÍA JUVENILES
18.00 República del Oeste vs. San Agustín
RAMA FEMENINA – DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
CATEGORÍA INFANTILES
10.00 Santa Rosa vs. Gimnasia (Reclasificación J2)
10.00 El Quillá vs. Alma Juniors (Reclasificación J2)
11.30 Alumni vs. CUST A (Semis J2)
CATEGORÍA CADETES
14.00 CUST B vs. Almagro (Cuartos J2)
17.30 Gimnasia B vs. El Quillá (Puestos 9 al 13)
INTEGRACIÓN MAYORES
21.30 CUST vs. Paraná Rowing