Autos usados: Santa Fe registró una nueva caída en las ventas durante octubre que superó al índice nacional

La comercialización de vehículos usados cayó 4,69% en octubre respecto de septiembre. En los primeros diez meses de 2026, Santa Fe acumula un retroceso respecto a 2025.

La venta de autos usados registró una caída del 4,69% en Santa Fe durante octubre, en comparación con septiembre. La provincia se ubicó entre las jurisdicciones que tuvieron un retroceso en las operaciones, en un mes con diferencias entre las distintas regiones del país.

El dato fue difundido por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que publicó el balance de las transferencias de vehículos usados correspondiente a octubre de 2026. En el acumulado de los primeros diez meses del año, Santa Fe también presentó números negativos, aunque con una retracción más moderada.

Venta de autos usados a nivel nacional

En el plano nacional, la tendencia fue similar. Durante octubre se comercializaron 162.796 vehículos usados en todo el país, lo que representó una baja del 4,67% frente a septiembre, cuando se habían registrado 170.768 operaciones. La comparación interanual también arrojó un resultado negativo: hubo un descenso del 2,10% respecto de octubre de 2025, período en el que se habían vendido 166.285 unidades.

Compraventa de autos usados

La evolución de Santa Fe durante octubre se ubicó prácticamente en línea con el promedio nacional. Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme en todo el territorio. Entre las provincias que lograron mejorar sus registros mensuales se destacaron Tucumán, con un crecimiento del 10,76%; Salta, con el 3,41%; Santa Cruz, con el 1,97%; y Tierra del Fuego, con el 0,56%.

En el otro extremo, Neuquén encabezó las caídas con un retroceso del 12,47%, seguida por Santiago del Estero (-9,22%), Córdoba (-7,57%) y La Pampa (-7,37%). Santa Fe quedó en una posición intermedia dentro de las jurisdicciones que registraron descensos, con una contracción del 4,69%.

Balance anual todavía en negativo

El panorama santafesino también mostró números negativos al observar el comportamiento del mercado durante los primeros diez meses del año. Entre enero y octubre de 2026, la comercialización de autos usados en la provincia cayó un 1,84% en comparación con el mismo período de 2025.

La retracción acumulada fue inferior a la registrada a nivel nacional. En Argentina se vendieron 1.537.248 vehículos usados entre enero y octubre, frente a las 1.602.941 unidades comercializadas durante los mismos meses del año pasado. La diferencia representó una caída del 4,10%.

Comparación interanual

En la comparación interanual por provincias, Santa Fe mostró un desempeño relativamente más favorable que buena parte del territorio nacional. Aunque no logró revertir la tendencia negativa, su descenso del 1,84% fue menor al de Córdoba (-2,74%), Buenos Aires (-4,89%) y Entre Ríos (-4,61%). También quedó por encima de otras jurisdicciones con retrocesos más pronunciados, como Santa Cruz (-16,97%) y Misiones (-9,91%).

Ranking de modelos más vendidos

A nivel nacional, el ranking de modelos más vendidos durante octubre volvió a tener al Volkswagen Gol y Trend en el primer lugar, con 8.632 unidades. La Toyota Hilux ocupó el segundo puesto, con 6.192, mientras que la Ford Ranger completó el podio con 4.523 vehículos. Detrás quedaron la Volkswagen Amarok (4.517) y el Chevrolet Corsa y Classic (4.473).