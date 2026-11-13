Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación Este domingo comenzarán a disputarse los cuartos de final del Promocional, con las cuatro llaves que definirán a los que avanzarán a las semifinales Por Ovación 13 de noviembre 2026 · 15:08hs

El Torneo Oficial Promocional de básquet entra en una etapa decisiva. Este domingo comenzarán a disputarse los cuartos de final, con las cuatro llaves que definirán a los equipos que avanzarán a las semifinales de la competencia.

La jornada también marcará el inicio de las series de reclasificación, otra instancia clave para los conjuntos que buscarán seguir en carrera y mejorar su posición en el certamen.

De esta manera, el campeonato tendrá un domingo de mucha actividad, con el comienzo de dos etapas que empiezan a perfilar el camino hacia la definición del Torneo Oficial Promocional. TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL Domingo 15 de noviembre (Juego 1) 20.00 Alianza (ST) vs. Colón (SJ) 20.00 Kimberley vs. Regatas (SF) 20.00 Unión y Progreso A vs. Unión y Progreso B 20.00 Atlético Franck A vs. Colón (SF) TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - RECLASIFICACIÓN Domingo 15 de noviembre (Juego 1) 20.00 Alumni vs. Santa Rosa 20.00 Central Rincón vs. Atlético Franck B