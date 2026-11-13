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Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación

Este domingo comenzarán a disputarse los cuartos de final del Promocional, con las cuatro llaves que definirán a los que avanzarán a las semifinales

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Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 15:08hs
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Torneo Oficial Promocional: se ponen en marcha los cuartos de final y la reclasificación

El Torneo Oficial Promocional de básquet entra en una etapa decisiva. Este domingo comenzarán a disputarse los cuartos de final, con las cuatro llaves que definirán a los equipos que avanzarán a las semifinales de la competencia.

La jornada también marcará el inicio de las series de reclasificación, otra instancia clave para los conjuntos que buscarán seguir en carrera y mejorar su posición en el certamen.

De esta manera, el campeonato tendrá un domingo de mucha actividad, con el comienzo de dos etapas que empiezan a perfilar el camino hacia la definición del Torneo Oficial Promocional.

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL

Domingo 15 de noviembre (Juego 1)

20.00 Alianza (ST) vs. Colón (SJ)

20.00 Kimberley vs. Regatas (SF)

20.00 Unión y Progreso A vs. Unión y Progreso B

20.00 Atlético Franck A vs. Colón (SF)

TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - RECLASIFICACIÓN

Domingo 15 de noviembre (Juego 1)

20.00 Alumni vs. Santa Rosa

20.00 Central Rincón vs. Atlético Franck B

Promocional Oficial Alianza
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