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Falcioni dejará de ser el entrenador de Atlético Tucumán

Julio Falcioni dejará de ser el director técnico de Atlético Tucumán, tras una salida de común acuerdo con la dirigencia

13 de noviembre 2026 · 16:17hs
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Falcioni dejará de ser el entrenador de Atlético Tucumán

Julio Falcioni dejará de ser el director técnico de Atlético Tucumán, por lo que el club deberá buscar un nuevo entrenador para afrontar la temporada 2027.

El experimentado técnico había asumido en marzo con el objetivo de mejorar el rendimiento y encaminar su situación. Si bien tenía contrato hasta marzo de 2027, había una cláusula de salida.

Las diferencias en torno al proyecto deportivo, el armado del plantel y las condiciones de trabajo generaban incertidumbre sobre su continuidad y terminaron marcando el cierre de su etapa en el conjunto tucumano.

De cara al próximo año, el Decano deberá definir quién ocupará el banco de suplentes y comenzar a planificar la conformación del plantel, con el objetivo de sostenerse en la máxima categoría, en un contexto en el que estará comprometido en la tabla de los promedios.

Atlético Tucumán Julio Falcioni técnico
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